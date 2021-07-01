Что стало причиной исключения Белтелерадиокомпании из Европейского вещательного союза?

Источник материала: ОНТ

Европейский вещательный союз приостановил членство Белтелерадиокомпании в организации. Наши коллеги хлестко ответили европейским еврочиновникам, обратив внимание на очевидные двойные стандарты.

Тенденциозное решение в ЕВС попытались обосновать появлением в эфире редактора экстремистских Telegram-каналов Романа Протасевича. Европейские чиновники решили, что Протасевича, якобы, подвергли пыткам. Решили безосновательно. Что и сам Протасевич не раз опровергал и даже шутил над такими предположениями.

Напомним, сейчас он находится не в СИЗО, а под домашним арестом.

Не раз западные журналисты критиковали и сам факт интервью, что, однако, не помешало им показать развёрнутое интервью с норвежским ультраправым террористом Брейвиком, который устроил взрыв в центре Осло и расстрелял больше двухсот человек в молодежном лагере. Это ли не цинично?

Утрируя, искажая факты и попросту выдумывая сюжеты о событиях в Беларуси, в Европейском вещательном союзе упорно не хотят замечать нарушений других членов организации. Молчат о лжи и подтасовке фактов, из которых состоит новостной эфир одного одиозного польского телеканала. Кстати, ему предлагают передать права на трансляцию в Беларуси «Евровидения» и спортивных соревнований.

Наблюдатели и независимые эксперты не раз обвиняли европейских вещателей в предвзятом и однобоком освящении протестов в странах Евросоюза – силовых разгонов выступлений желтых жилетов, жесткого подавления протестов против локдаунов, борьбы женщин за свои права в Польше или же кровавых событий в США.

Европейцы молчат и не видят, как в Латвии закрывают русскоязычные СМИ, в Польше сажают в тюрьмы неугодных журналистов, в Нидерландах разгоняют акции протеста водометами, а в США в упор убивают безоружную женщину и цинично объявляют ее внутренней террористкой.

Эти очевидные противоречия, равно как и доказанные факты лжи некоторых европейских телеканалов о ситуации в Беларуси ЕВС предсказуемо проигнорировал.

Как подчеркнули в Белтелерадиокомпании, выход из Европейского вещательного союза не отразится на телезрителях, к тому же белорусский вещатель сэкономит миллионы евро.

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