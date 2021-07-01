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На Мозырской ТЭЦ разорвало паропровод котла, работает спецкомиссия
Источник материала: UDF
Чрезвычайное происшествие случилось утром 1 июля / ctv.by
Как сообщает телеканал
"В 07:05 мы уже восстановили теплоснабжение Мозырского нефтеперерабатывающего завода... — рассказывает директор Мозырской ТЭЦ Виктор Шкала. — В принципе, место повреждения уже видно. Пока мы не можем просто ближе к нему приблизиться. Ну и начинаются уже восстановительные работы".
Директор считает, что на запуск турбины потребуется 3-4 дня.
"А так, в принципе, теплоснабжение и электроснабжение города и нефтеперерабатывающего завода уже ведутся", — добавил он.
В Мозыре работает специальная комиссия, которая расследует обстоятельства инцидента. На Мозырском НПЗ говорят, что он не оказал значительного влияния на технологические процессы. Именно упомянутая ТЭЦ — главный поставщик тепла для предприятия.
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Директор считает, что на запуск турбины потребуется 3-4 дня.
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