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На Мозырской ТЭЦ разорвало паропровод котла, работает спецкомиссия

01.07.2021 16:15 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

На Мозырской ТЭЦ разорвало паропровод котла, работает спецкомиссия
Чрезвычайное происшествие​ случилось утром 1 июля / ctv.by​
На Мозырской ТЭЦ разорвало паропровод котла, из него вырвался водяной пар температурой 550 °C.

Как сообщает телеканал СТВ, чрезвычайное происшествие случилось около 6 часов утра 1 июля. К счастью, никто из людей не пострадал.

"В 07:05 мы уже восстановили теплоснабжение Мозырского нефтеперерабатывающего завода... — рассказывает директор Мозырской ТЭЦ Виктор Шкала. — В принципе, место повреждения уже видно. Пока мы не можем просто ближе к нему приблизиться. Ну и начинаются уже восстановительные работы".



Директор считает, что на запуск турбины потребуется 3-4 дня.

"А так, в принципе, теплоснабжение и электроснабжение города и нефтеперерабатывающего завода уже ведутся", — добавил он.


В Мозыре работает специальная комиссия, которая расследует обстоятельства инцидента. На Мозырском НПЗ говорят, что он не оказал значительного влияния на технологические процессы. Именно упомянутая ТЭЦ — главный поставщик тепла для предприятия.

 
 
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Директор считает, что на запуск турбины потребуется 3-4 дня.
 
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