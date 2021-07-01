Источник материала: UDF



Чрезвычайное происшествие​ случилось утром 1 июля / ctv.by​

"В 07:05 мы уже восстановили теплоснабжение Мозырского нефтеперерабатывающего завода... — рассказывает директор Мозырской ТЭЦ Виктор Шкала. — В принципе, место повреждения уже видно. Пока мы не можем просто ближе к нему приблизиться. Ну и начинаются уже восстановительные работы".

"А так, в принципе, теплоснабжение и электроснабжение города и нефтеперерабатывающего завода уже ведутся", — добавил он.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так На Мозырской ТЭЦ разорвало паропровод котла, работает спецкомиссия Директор считает, что на запуск турбины потребуется 3-4 дня.

Как сообщает телеканал, чрезвычайное происшествие случилось около 6 часов утра 1 июля. К счастью, никто из людей не пострадал.Директор считает, что на запуск турбины потребуется 3-4 дня.В Мозыре работает специальная комиссия, которая расследует обстоятельства инцидента. На Мозырском НПЗ говорят, что он не оказал значительного влияния на технологические процессы. Именно упомянутая ТЭЦ — главный поставщик тепла для предприятия.