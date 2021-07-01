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Карбалевич: «Не так много людей осталось, которые в Беларуси не ощущают опасности»
01.07.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Политолог – о текущей ситуации в стране.
— План освобождения осужденных по политическим статьям, предложенный командой Тихановской и опубликованный сегодня, — это хорошее пожелание, но, конечно, власти не будут его рассматривать, — отметил в экспресс-комментарии «Салідарнасці» политолог Валерий Карбалевич. — Я не вижу пока, что власти собираются решать проблему политзаключенных. Более того, количество заключенных увеличивается.
По оценкам собеседника, репрессии, наоборот, усиливаются, затрагивая все новые социальные группы людей.
— Политические репрессии продолжаются. Скоро ожидаются решения суда
Сегодня такое время, когда все в Беларуси ощущают опасность. Не так много людей осталось, которые этой опасности не ощущают. Я думаю, очередь за политическими партиями — будет перерегистрация, их лишат легального существования. Продолжится
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Политолог – о текущей ситуации в стране.
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