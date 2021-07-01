Правозащитники: в июне по «протестным» уголовным делам осуждено не менее 125 человек

Не менее 125 человек в июне осуждено по «протестным» уголовным делам, из них 20% составляют женщины, говорится в ежемесячном отчете, который по итогам мониторинга готовит лишенный госрегистрации правозащитный центр «Весна».





«По состоянию на 1 июля число политзаключенных, которые отбывают наказание в исправительных колониях, исправительных учреждениях открытого типа, помещены в СИЗО и под домашний арест, составляет 526. Из них 347 уже осуждены на разные сроки наказания, в отношении 61 — ведется судебное разбирательство, еще 118 политзаключенных ожидают суда», — говорится в документе.

Подчеркивается, что за июнь число политзаключенных увеличилось на 88.

«39,2% граждан были осуждены в июне по диффамационным статьям (ст. 367, 368, 369, 370, 391), на исключении которых из Уголовного кодекса долгое время настаивает правозащитное сообщество, — говорится в отчете. — ПЦ «Весна» известно о не менее трех гражданах, объявленных в розыск в связи с их преследованием по диффамационным статьям, и двух обвиняемых, которые сбежали от преследования по статье о массовых беспорядках».

В отчете приводится география приговоров по «протестным» уголовным делам в июне: в Минске был осужден 21 человек; в Брестской области — 40 (Брест, Барановичи, Береза, Пинск, Кобрин, Ганцевичи); в Гродненской области — 21 (Гродно, Лида, Мосты, Дятлово, Кореличи, Свислочь); Минская область — 12 (Минский район, Солигорск, Жодино, Молодечно, Старые Дороги); Могилевская область — 11 (Могилев, Бобруйск, Осиповичи, Круглое); Гомельская область — 14 (Гомель, Жлобин, Светлогорск, Мозырь); Витебская область — 6 (Витебск, Лепель, Чашники).

«Суммарно за июнь по политически мотивированным уголовным делам, известным ПЦ «Весна», суды вынесли 131 год 9 месяцев лишения свободы для 44 человек; 71,5 года ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа для 34 человек; 63 года ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа для 38 человек; 1 год и 3 месяца ареста для 5 человек; 500 базовых величин штрафа (14.500 рублей. — БелаПАН.) для 4 человек», — говорится в отчете.

Правозащитникам также известно, что в июне судебные разбирательства в отношении не менее пяти граждан закончились решением о применении к ним мер принудительного лечения (в трех случаях уголовные дела были связаны с оскорблением президента, в двух, где в отношении граждан был применен арест вместе с направлением на принудительное лечение, — в связи с оскорблением государственной символики).

«За июнь по «протестным» уголовным делам белорусские суды в 35,2% случаев назначили наказание, связанное с лишением свободы; в 27,2% случаев — ограничение свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа; в 30,4% случаев граждане были наказаны ограничением свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа. Арест применялся в 4% случаев. Штраф как основной вид наказания использовался в 3,2% случаев», — говорится в отчете.

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