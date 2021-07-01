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На Мозырской ТЭЦ произошла авария

01.07.2021 16:39 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

На Мозырской ТЭЦ, которая является основным поставщиком тепла для Мозырского НПЗ), произошла авария, сообщает белорусское телевидение.

В эфире ТВ сообщили, что утром "произошел прорыв паропровода на котле №1, в результате наружу вырвался пар температурой 550 градусов Цельсия".

Пострадавших нет. На предприятии работает специальная комиссия по расследованию инцидента,

Подачу тепла в систему восстановили в течение часа, однако на запуск турбины понадобится несколько дней. Теплоснабжение и электроснабжение города и НПЗ уже восстановлены. Мозырский НПЗ работает в штатном режиме.

Объемы «электрогенерации ТЭЦ полностью замещены поставками электричества от подстанции 330кВ "Мозырь".

 
 
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На Мозырской ТЭЦ, которая является основным поставщиком тепла для Мозырского НПЗ), произошла авария, сообщает белорусское телевидение.
 
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