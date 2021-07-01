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В Витебске пьяные подростки фотографировались на могилах и вырывали кресты

01.07.2021 16:43 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

1 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Витебске пьяные несовершеннолетние фотографировались на могилах и вырывали кресты, сообщили БЕЛТА в УВД Витебского облисполкома.

Днем 30 июня в соцсетях появилось видео, как двое подростков ходили с крестами по кладбищу, фотографировались, лежа на могилах, распивали алкоголь и при этом громко смеялись. Все свое времяпрепровождение они снимали на мобильный телефон. Правоохранители отреагировали незамедлительно и уже к вечеру установили "героев" одиозного ролика.

"Выяснилось, что 17-летний витебчанин с 16-летним другом, купив спиртное, отправились на окраину города на пляж. По дороге молодые люди свернули на Загорское кладбище, где продолжили распивать напитки. Одурманенные алкоголем, они снимали на фото и видео, как лежат и сидят на могилах, а также вырывали кресты и позировали на камеру с ними. Позже нарушители выложили фото и видео в социальную сеть. К слову, один из задержанных является приверженцем молодежной субкультуры, чья идеология прямо противоречит тем нормам поведения, которые приняты в нашем обществе. Второй парень в случившемся винит алкоголь и, по его словам, уже бывшего товарища", - рассказали в ведомстве.

Стоит отметить, что несовершеннолетние - из довольно благополучных семей, никогда не попадали в поле зрения правоохранителей и не входили в категорию тех, с кем проводится индивидуальная профилактическая работа.

Задержанные доставлены в ИВС по подозрению в совершении преступления по ч.2 ст.339 (хулиганство) УК.-0-

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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Днем 30 июня в соцсетях появилось видео, как двое подростков ходили с крестами по кладбищу, фотографировались, лежа на могилах, распивали алкоголь и при этом громко...
 
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