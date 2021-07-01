Источник материала: БелТА

1 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. За угрозу взорвать отдел милиции и оскорбление задержан минчанин. Такую информацию разместила в Telegram-канале официальный представитель МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

"Утром 30 июня на 102 настойчиво звонил 37-летний житель столицы. Неработающий мужчина более 30 раз набирал номер спецлинии лишь для того, чтобы оскорбить сотрудников Фрунзенского РУВД. Более того, он не только отзывался негативно о правоохранителях, но и в какой-то момент стал угрожать бросить взрывчатку в городской отдел милиции", - говорится в сообщении.

Звонившего задержали дома. От медицинского освидетельствования он отказался, но по внешним признакам находился в состоянии алкогольного опьянения.

В отношении задержанного составлен административный протокол за мелкое хулиганство. Проверка по данному факту продолжается, действиям правонарушителя будет дана правовая оценка.-0-