Могилевские таможенники пресекли перевозку партий яблок без фитосанитарных сертификатов

Источник материала: БелТА

1 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Отдел по борьбе с контрабандой Могилевской таможни совместно с сотрудниками Горецкого РОВД выявили факты незаконного перемещения партий яблок, сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете.

Таможенники остановили четыре транспортных средства в Горецком районе в непосредственной близости от государственной границы Беларуси. Автомобили двигались в направлении России, за рулем были граждане РФ.

"В грузовых отсеках транспортных средств везли свежие яблоки. Водители не смогли предоставить необходимых товарно-сопроводительных документов, в том числе и фитосанитарных сертификатов, обязательных при перемещении фруктов и подтверждающих безопасность продукции для потребления", - отметили в ГТК.

Общий вес груза составил 14 т, стоимость яблок - более Br22,5 тыс.

Могилевская таможня начала административный процесс по ст.13.12 КоАП (нарушение порядка транспортировки товаров). Данной статьей предусмотрено наложение штрафа в размере до 30 базовых величин (1 БВ - Br29).-0-







