А1 и ЮНФПА выпустили гид по мобильным технологиям для людей старшего возраста

Компания А1 и Фонд ООН в области народонаселения (ЮНФПА) в Беларуси заключили соглашение о партнерстве, чтобы разработать совместную программу по повышению цифровой грамотности людей старшего возраста. Сотрудничество началось с выпуска #яонлайн-путеводителя по мобильным технологиям для начинающих пользователей.

Цифровое волонтерское движение #яонлайн действует в Беларуси с октября 2020 года. За это время к проекту присоединились тысячи людей со всей страны. Компания А1 проводит его в соответствии с международными принципами экологического, социального и корпоративного управления ESG, чтобы все желающие могли помогать людям, которые только начинают осваивать мобильные технологии.

Теперь при поддержке Фонда ООН в области народонаселения (ЮНФПА) в Беларуси проект расширяется, чтобы вовлечь в движение #яонлайн больше участников старшего возраста и повысить их цифровую грамотность в виртуальном и офлайн-форматах.

Как подключать мобильный интернет, скачивать приложения, регистрироваться в социальных сетях, оплачивать покупки или коммунальные платежи, записываться к врачу, искать любимые фильмы – в путеводителе, подготовленном при участии экспертов А1 и ЮНФПА, собраны инструкции, которые помогут начинающим интернет-пользователям разобраться, как можно использовать современные технологии в повседневной жизни.

«Цифровое волонтерское движение #яонлайн создавалось для того, чтобы объединить людей разных возрастов при помощи мобильных технологий. С самого начала именно участники старшего возраста были основной группой, обучаемой волонтерами. Поэтому мы рады, что сотрудничество с ЮНФПА в Беларуси позволит нам расширить масштаб нашего проекта и помочь тем, кто особенно нуждается в этом. Выпуск #яонлайн-путеводителя – хороший старт для нашей совместной работы», – отметил начальник отдела корпоративных коммуникаций А1 Николай Бределев.

Получить #яонлайн-путеводитель можно бесплатно в любом из 85 центров продаж А1 в Беларуси – при обращении абонентов старшего возраста за консультацией или при покупке планшета Lenovo Tab M10 (на него всем волонтерам проекта предоставляется скидка до 110 рублей). Электронный вариант также доступен для всех желающих на сайте движения .

«Использование мобильных технологий – один из самых доступных и эффективных способов вести активную жизнь независимо от возраста и места проживания. Мы благодарны А1 за возможность объединить усилия для оказания помощи людям старшего возраста. Предварительное тестирование #яонлайн-путеводителя, в котором приняли участие профильные НГО, показало, какой большой запрос есть на повышение мобильной грамотности. В ближайшее время мы также планируем передать часть тиража в 206 территориальных центров социального обслуживания населения по всей стране», – рассказала Ольга Атрощенко, глава офиса Фонда ООН в области народонаселения (ЮНФПА) в Беларуси.

Кроме того, в рамках соглашения между А1 и ЮНФПА будет запущена обучающая программа для социальных работников, чтобы они сами как волонтеры движения #яонлайн с помощью путеводителя могли обучать подопечных мобильным технологиям, которые делают жизнь комфортнее.

Подробности – на сайте ionline.a1.by.