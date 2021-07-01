Какие смартфоны покупают белорусы на AliExpress и что в них ценят

Мобильные телефоны остаются одним из самых популярных товаров, которые заказывают белорусские пользователи AliExpress. Рассказываем, какие модели выбирают чаще всего и что в них ценят покупатели.

Самый популярный бренд – Xiaomi. В последнее время особенным спросом пользуются три модели китайского производителя: Redmi Note 10, POCO M3 и Redmi 9C NFC. Xiaomi Redmi Note 10 большинство пользователей выбирает за его дизайн, AMOLED-экран с пиковой яркостью 1100 нит, четырехмодульную камеру с искусственным интеллектом (основную на 48 Мп и три дополнительных), а также сочетание высоких технических характеристик и демократичной цены – стоимость на эту модель на AliExpress составляет от 620 рублей.

Еще один бестселлер от Xiaomi – POCO M3 – получил 6,53-дюймовый экран с разрешением 2340 на 1080 пикселей и тройную камеру с искусственным интеллектом (48 МП + 2МП + 2МП). Многие покупатели отмечают стереодинамики смартфона и высокое качество звука, а также емкий аккумулятор 6000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 18 Вт, который держит батарею до 24 часов. На AliExpress эту модель можно приобрести по цене от 500 рублей.

В Xiaomi Redmi 9C NFC​ пользователей привлекает универсальность применения, поддержка технологии NFC в бюджетной модели, тройной фотомодуль с основной камерой 13 Мп и мощная батарея 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 10 Вт. Приобрести смартфон на AliExpress можно от 370 рублей.

По количеству заказов с Xiaomi пока конкурирует только Apple – в этом году в топе продаж также лидируют iPhone 11 128GB и iPhone 12 128GB. Цены на эти модели варьируются от 2000 до 2500 тысяч рублей.

Также особой популярностью пользуются смартфоны еще одного китайского бренда – realme. В Беларусь он пришел только в прошлом году и уже стал одним из самых востребованных производителей бюджетных моделей. В последнее время белорусы проявляют наибольший интерес к Realme C21, Realme 6 Pro и Realme C11. На AliExpress они доступны к покупке от 270 рублей.

Среди мобильных телефонов высокого ценового сегмента белорусские пользователи AliExpress чаще всего выбирают двухэкранный Global Version Xiaomi Mi 11 Ultra 12GB 256GB, телефон-экран Xiaomi MIX Alpha 12GB 512GB и флагман Apple – iPhone 12 Pro Max.

В дополнение к смартфонам большинство покупателей также заказывают еще и сопутствующие товары для защиты и комфортного пользования устройствами: чехлы, внешние аккумуляторы, держатели в машину, беспроводные зарядки.