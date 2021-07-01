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Путин: Беларусь не просто добрый сосед, а ближайший союзник
01.07.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко по видеосвязи выступают на «Форуме регионов», передает «МИР 24».
«Форум регионов» – это прежде всего экономическая площадка, площадка для работы правительств. И, наверное, благодарить вы нас можете только за то, что за президентами подтягиваются на эту площадку и другие члены правительств», – отметил Лукашенко.
Кроме того, президент Владимир Путин поздравил народ Беларуси с предстоящим главным государственным праздником – Днем независимости.
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Сегодня президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко по видеосвязи выступают на «Форуме регионов».
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