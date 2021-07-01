﻿ Путин: Беларусь не просто добрый сосед, а ближайший союзник. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Путин: Беларусь не просто добрый сосед, а ближайший союзник

01.07.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко по видеосвязи выступают на «Форуме регионов», передает «МИР 24».

«Беларусь для нас не просто добрый сосед, а прежде всего ближайший союзник. Наши отношения строятся на принципах уважения, поддержки и учета интересов друг друга. Тесные дружеские узы между народами России и Беларуси подкреплены общей историей и духовными ценностями, а зачастую и семейным родством», – сказал Путин.

«Форум регионов» – это прежде всего экономическая площадка, площадка для работы правительств. И, наверное, благодарить вы нас можете только за то, что за президентами подтягиваются на эту площадку и другие члены правительств», – отметил Лукашенко.

Кроме того, президент Владимир Путин поздравил народ Беларуси с предстоящим главным государственным праздником – Днем независимости.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ПОЛИТИКИ

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко по видеосвязи выступают на «Форуме регионов».
 
Новости дня
Новости разные
 
Судья удовлетворила одно ходатайство Дедка, но отказала в четырех адвокату
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

30.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
01.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by