Путин: Беларусь не просто добрый сосед, а ближайший союзник

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко по видеосвязи выступают на «Форуме регионов», передает «МИР 24».

«Беларусь для нас не просто добрый сосед, а прежде всего ближайший союзник. Наши отношения строятся на принципах уважения, поддержки и учета интересов друг друга. Тесные дружеские узы между народами России и Беларуси подкреплены общей историей и духовными ценностями, а зачастую и семейным родством», – сказал Путин.

«Форум регионов» – это прежде всего экономическая площадка, площадка для работы правительств. И, наверное, благодарить вы нас можете только за то, что за президентами подтягиваются на эту площадку и другие члены правительств», – отметил Лукашенко.

Кроме того, президент Владимир Путин поздравил народ Беларуси с предстоящим главным государственным праздником – Днем независимости.