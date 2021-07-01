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Effie Awards Belarus: Рейтинг эффективности маркетинга 2021
01.07.2021 16:53 — Разное | Смартпресс
Источник материала: Смартпресс
Effie Awards – всемирно известная престижная премия в области маркетинга, которая присуждается за главное достижение в сфере маркетинговых и рекламных коммуникаций – эффективность. Ежегодно Effie Worldwide называет наиболее эффективные бренды и агентства на глобальном и региональном уровнях, опубликовывая
Организаторами Премии Effie Belarus выступает
Основываясь на лучшем международном опыте, Премия
Председатель Правления Ассоциации Коммуникационных и Маркетинговых Агентств, Алена Устинович, отмечает: "Маркетинг во время стремительно изменяющихся тенденций и вызовов становится все более технологичным и требует от индустрии как Беларуси, так и других стран умения ориентироваться и принимать адекватные решения, способствующие сохранению и росту бизнеса, а также лояльности к брендам. Проведение Премии позволит определить наиболее профессиональных участников рынка благодаря
К участию в Effie Awards Belarus принимаются проекты, реализованные в период с 1 января 2019 года по 15 сентября 2021 года. О правилах участия, дедлайнах и процедуре судейства можно ознакомиться
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Effie Awards – всемирно известная престижная премия в области маркетинга, которая присуждается за главное достижение в сфере маркетинговых и рекламных...
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