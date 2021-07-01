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Effie Awards Belarus: Рейтинг эффективности маркетинга 2021

01.07.2021 16:53 — Разное | Смартпресс  
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Источник материала: Смартпресс

Effie Awards – всемирно известная престижная премия в области маркетинга, которая присуждается за главное достижение в сфере маркетинговых и рекламных коммуникаций – эффективность. Ежегодно Effie Worldwide называет наиболее эффективные бренды и агентства на глобальном и региональном уровнях, опубликовывая Effie Index – "золотой" рейтинг эффективности маркетинга.

Effie Awards Belarus: Рейтинг эффективности маркетинга 2021

Организаторами Премии Effie Belarus выступает Ассоциация коммуникационных и маркетинговых агентств Беларуси (АКМА). Генеральным партнером премии Effie Awards Belarus 2021 выступает международная платежная система Mastercard – глобальная финансовая и технологическая компания, которая работает в платежной индустрии и ведет деятельность по обеспечению безопасных и комфортных платежей и развитию цифровой экономики более чем в 210 странах мира, включая Беларусь.

Основываясь на лучшем международном опыте, Премия Effie Awards Belarus призвана давать профессиональную и компетентную оценку маркетинговым практикам и награждать наиболее успешные проекты, реализованные на белорусском рынке, с выдающимися результатами с точки зрения эффективности маркетинговых коммуникаций. 

Председатель Правления Ассоциации Коммуникационных и Маркетинговых Агентств, Алена Устинович, отмечает: "Маркетинг во время стремительно изменяющихся тенденций и вызовов становится все более технологичным и требует от индустрии как Беларуси, так и других стран умения ориентироваться и принимать адекватные решения, способствующие сохранению и росту бизнеса, а также лояльности к брендам. Проведение Премии позволит определить наиболее профессиональных участников рынка благодаря локальному рейтингу эффективности 2021 по итогам проведения Effie Awards Belarus. Все финалисты и победители Effie Awards Belarus имеют возможность попасть в рейтинг. Места в рейтинге распределяются в соответствие с количеством баллов, набранных во время борьбы номинантов Премии за призовые места, а баллы, полученные за награды Effie Awards Belarus, учитываются на глобальном уровне и суммируются в мировой рейтинг эффективности Effie Index."

К участию в Effie Awards Belarus принимаются проекты, реализованные в период с 1 января 2019 года по 15 сентября 2021 года. О правилах участия, дедлайнах и процедуре судейства можно ознакомиться по ссылке.

 
 
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Effie Awards – всемирно известная престижная премия в области маркетинга, которая присуждается за главное достижение в сфере маркетинговых и рекламных...
 
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