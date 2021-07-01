Путешествуем по Беларуси. Дворец Монюшко и Дукора: ожидание VS реальность

Источник материала: Смартпресс

Маршрут: Минск – Дворцово-парковый комплекс Монюшко – Ляденский Благовещенский мужской монастырь – усадебный комплекс "Дукорский Маёнтак"

Расстояние: 65 км

Время в пути: 1 ч. 17 мин.

Время поездки: 6 часов.

Затраты: от 50 рублей на человека (чтобы чувствовать себя более менее-комфортно).







На встречу к Монюшко

Дворцово-парковый комплекс Монюшко. Буквально 40 минут по Могилевской трассе - и мы на родине композитора - создателя белорусской оперы. Родился Станислав в имении Убель Червенского района Минской области, в семье композитора исповедовали католицизм и говорили по-польски.

Буквально сразу же нас поджидал квест под названием – найди нужное место. Навигатор нас привёл к сетчатому забору, за которым виднелись какие-то развалины. Но увиденное отличалось от того, что нам обещали Гугл-картинки (да и само название "Дворцово-парковый комплекс").







Решили, что техника пошаливает из-за жары, еще раз попросили смартфон хорошенько подумать и таки вывести нас к обещанным башенкам. Оказалось, это остатки старых бань, а вот Дворцово-парковый комплекс теперь – частная собственность, внутрь не попасть (на самом деле, все возможно, только не просто, но об этом чуть позже). Близко подойти тоже проблематично – вокруг забор, возле забора дома.

Вообще, надо сказать, что часть Смиловичей, которая "окружает" бывшие владения Монюшко – это населенный пункт ограждений. Куда ни поедь и ни пойди, обязательно уткнешься в забор.



Но есть ещё музей Монюшко. Ориентировка:

Из центра Смиловичей едете по указателю "на Минск", за последним домом стоит крест, поворачиваете в эту сторону и медленно движетесь вверх. Сам музей проехать трудно, на его стене размещена большая картина с надписью "Монюшко".







Руководителя музея Середу Ирину Васильевну мы застали за поливом цветом во дворике. Говорит, не выдерживают жары, еще бы, на термометре больше 30 градусов. В последствии, оказалось, что она – дочь основателя музея. "Это единственный в мире музей Монюшко, даже в Польше такого нет", - рассказала Ирина Васильевна.







А что же в музее. Вашему вниманию будет представлено два зала, откровенно говоря, не очень больших. Из полноценных экспонатов – несколько костюмов, все остальное - преимущественно фотографии. Есть также мини-концертный зал с роялем. "Когда приезжают большие экскурсионные группы, приглашаем музыканта, который устраивает небольшой концерт", - пояснила руководитель музея.







Что по деньгам. Стоимость билетов для взрослых, если исходить из брошюрки, которую мы купили за 50 копеек: 3 рубля, экскурсия – 7 рублей. Дети до 18 лет – 1,5 рубля, экскурсия – 5 рублей. До 3 лет вход бесплатный. Кстати, когда мы узнавали цену "на месте", взрослого обещали пропустить в мир великого композитора уже за 4 рубля.







Что по времени. Самостоятельный осмотр экспозиции займет примерно минут 20, с экскурсоводом - от 45 минут до 1 часа.

Ирина Васильевна также рассказала нам, что к развалинам дворцово-паркового комплекса попасть все же можно. Но для этого вы должны быть членами организованной экскурсионной группы (компанией друзей или семьей в составе 3-4 человек не попасть), тогда музей договаривается с владельцами, и они пропускают на свою территорию побродить, так сказать, ближе к стенам. Но внутрь все равно прохода нет.

А еще руководитель музея сказала, что уходит в отпуск с июля, но если вдруг желание познакомиться с жизнью музыканта поближе будет у вас нестерпимым, можно позвонить по номеру: +375 (29) 1543223 и она проведет экскурсию.







Резюмируя, можем сказать, что, например, наш уровень музыкального образования не позволил в полной мере оценить вотчину Монюшко. Считаем, что неоправданно много времени потратили на поиск более-менее стоящих локаций. Хотя, безусловно, потенциал у Смиловичей есть и вполне можно это место превратить в настоящий город им.Монюшко.

Напоследок пару слов о "поесть, попить". В центре Смиловичей есть и "Доброном", и "Евроопт", и аптека (если вдруг забыли прихватить с собой защитную маску). В общем, полноценно в ресторане не посидеть, но восполнить запасы продовольствия и напитков для дальнейшего пути, вполне можно.

Мужской монастырь







О том, что по дороге в Дукоры можно увидеть еще одну достопримечательность, мы узнали только в музее Монюшко. Увы, экскурсию нужно было заказывать заранее по телефону: 8-01776-37291 и предупредить о готовящемся визите.



Из интересного – основан монастырь в 18 веке, изначально был католическим, теперь он православный. Внутри старинные фрески.







К сожалению, на территории снимать нельзя, нарушить правило мы не решились, поэтому вот, что называется, "открыточные фотографии".







При монастыре есть чайная, причем вынесена она за забор религиозного объекта. Рядом – беседка и уборная. Однако узнать, чем угощают, не вышло. Было закрыто.

Туристический рай "Дукорский маёнтак"

На фоне всей предыдущей истории с Монюшко, Дукоры произвели впечатление чуть ли ни туристического рая. Есть довольно большая парковка, на входе дают "Карту туристического путешествия", плюс, если оказаться в маёнтке в 12.00, можно попасть на полноценную экскурсию, которая включена в стоимость билета. Кстати, некоторые посетители ехали с намерением самостоятельно все осмотреть, но потом понимали, что не отказались бы от сопровождения и оставались дожидаться полудня. Любую точку можно быстро найти, так как буквально на каждом шагу есть указатели.







При желании, можно остаться на ночь, арендные домики обойдутся от 250 до 450 рублей за сутки.

Вообще, если говорить о ценах, то вход, на наш взгляд, достаточно дорогой – в будни 10 рублей с человека (14 в выходные), до 7 лет – бесплатно, а с 7 до 18 лет – 5 рублей (и 7 рублей в выходные).

С другой стороны, за эти деньги обещают свободное посещение всех открытых объектов. Может быть, их там так много, что все оправдано? Посмотрим.







По факту оказалось, что таких мест около 10, все остальное за отдельную плату.

Например, можно зайти в конюшню, посмотреть на лошадей. Но если с вами будет ребенок, он захочет покататься, а это уже плюс 4 рубля с человека, либо вариант - бричка, которая вмещает до 4 человек. Круг по территории комплекса обойдется вам в 8 рублей, либо можно отдать 12 рублей за 5-7 минут по парку, еще есть вариант проехаться по старой панской дороге - 10 минут 25 рублей.







И так во всем, веревочный городок - штука интересная, но снова платная. Метательный тир - понравилось? Давай 5 рублей.

Но надо отдать должное, что система оплаты отличается от того, что мы привыкли видеть. Имеем в виду, когда по всему парку ищешь кассу, тут все современно - QR-код. Навел телефон, оплатил.

Вообще, обойдя весь комплекс, можем сказать, что если ехать в "Дукорский маёнтак" не просто "походить-посмотреть", то там можно оставить довольно круглую сумму. Практически все по-настоящему интересные развлечения платные.







Но это не значит, что без особых затрат в этом месте вообще делать нечего. Начнем с того, что территория комплекса большая (есть даже речка). Можно найти комфортное место, чтобы отдохнуть на природе, подышать воздухом. Если вы с детьми, для них есть несколько детских площадок, в том числе, такая, на которой домики сами рассказывают сказки на белорусском языке.







Одной из самых ярких достопримечательностей маёнтка считается перевернутый дом. Но тут предупреждаем, будьте осторожны. Голова внутри начинает кружиться моментально. Если не уверены в своем вестибулярном аппарате, лучше его не шокировать. Тем более, что само строение не так чтобы на все 100% стоит таких жертв. Домик маленький и внутри постоянно носятся дети. Сфотографироваться проблематично, спокойно посмотреть - тоже.







Интересной точкой на карте будет стоянка ретро-автомобилей. Коллекция не впечатляет размерами, но сами экспонаты ухожены и моделей любопытных хватает.

На каждом объекте есть QR-код, который перебрасывает на страницу с полной информацией. Так что если вы не успеваете на экскурсию (или просто не хотите), то сможете разобраться самостоятельно.

Сколько времени вам понадобится на это место? Нам кажется, что оно не для спешки. Часа 4 вполне будет достаточно, чтобы все обойти и "застрять" в особо понравившихся локациях.

Кстати скоро здесь начнется фест Дукорская брама.

По еде, в маентке есть три заведения: гриль-бар "Шынок", кафе-бистро "Страўня" и кафе "Корчма".







В наш приезд работала только "Корчма", цены средние. Например, пообедать салатом (винегрет), супом (борщ) и драниками, без напитков на одного человека выйдет на 21 рубль. Есть и детское меню.

Думаем, что и в "Шынке" ценник будет примерно такой же. "Страўня" же обещает более низкие цены, более быстрое обслуживание и принцип работы "университетской столовой". Так что, если ваш бюджет ограничен, наверное, лучше перед поездкой уточнить, будет ли работать это место.

Резюме:

Заезжать в Смиловичи к Монюшко - только для галочки.

В Дукоре надо заранее решить, какую сумму вы готовы потратить. Если хотите платить только за вход, берите с собой еду и воду. Кстати, прогноз погоды рекомендуем посмотреть заранее, в дождь или совсем уж сильную жару там делать нечего.