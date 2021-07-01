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Правозащитница о ситуации с НГО: «Думаю, что «вычистить» всех невозможно»
01.07.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Бывшая политзаключенная Татьяна Гацура-Яворская — о том, что ждет общественные организации в Беларуси.
Татьяна — основательница объединения «Звено», в офисе которого 5 апреля
До сих пор, по словам собеседницы, технику не вернули. Организация получила письменное предупреждение от Министерства юстиции о нарушении законодательства.
— Суда у нас еще не было, но мы понимаем, что предупреждение является основанием для ликвидации, — рассказала Татьяна Гацура-Яворская в интервью «Салідарнасці». — Нарушения, указанные Минюстом, мы считаем безосновательными и политически мотивированными, поэтому будем оспаривать их в суде.
Мы съезжаем из офиса, потому что неизвестно, сколько времени все эти тяжбы займут, а без техники и документов мы не можем осуществлять свою деятельность по реабилитации и социализации бывших заключенных, — говорит правозащитница.
С тех пор, как на организацию, первоначально состоящую из 15 членов, началось давление, в нее пожелали вступить больше 100 человек. Несмотря на большую поддержку, Татьяна Гацура-Яворская пока не может дать положительных прогнозов относительно ситуации, происходящей с общественными организациями в стране.
— Тем не менее, я думаю, что «вычистить» всех невозможно. Но власти будут продолжать давление. А остановить его смог бы, наверное, экономический кризис или кризис внутри самой власти, — считает правозащитница.
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Бывшая политзаключенная Татьяна Гацура-Яворская — о том, что ждет общественные организации в Беларуси.
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