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Правозащитница о ситуации с НГО: «Думаю, что «вычистить» всех невозможно»

01.07.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Бывшая политзаключенная Татьяна Гацура-Яворская — о том, что ждет общественные организации в Беларуси.  

Правозащитница о ситуации с НГО: «Думаю, что «вычистить» всех невозможно»

Татьяна — основательница объединения «Звено», в офисе которого 5 апреля прошел обыск, изъяли технику. Тогда Татьяну задержали, и она 10 суток провела в СИЗО.

До сих пор, по словам собеседницы, технику не вернули. Организация получила письменное предупреждение от Министерства юстиции о нарушении законодательства.

— Суда у нас еще не было, но мы понимаем, что предупреждение является основанием для ликвидации, — рассказала Татьяна Гацура-Яворская в интервью «Салідарнасці». — Нарушения, указанные Минюстом, мы считаем безосновательными и политически мотивированными, поэтому будем оспаривать их в суде.

Мы съезжаем из офиса, потому что неизвестно, сколько времени все эти тяжбы займут, а без техники и документов мы не можем осуществлять свою деятельность по реабилитации и социализации бывших заключенных, — говорит правозащитница.

С тех пор, как на организацию, первоначально состоящую из 15 членов, началось давление, в нее пожелали вступить больше 100 человек. Несмотря на большую поддержку, Татьяна Гацура-Яворская пока не может дать положительных прогнозов относительно ситуации, происходящей с общественными организациями в стране.  

— Тем не менее, я думаю, что «вычистить» всех невозможно. Но власти будут продолжать давление. А остановить его смог бы, наверное, экономический кризис или кризис внутри самой власти, — считает правозащитница.

 
 
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Бывшая политзаключенная Татьяна Гацура-Яворская — о том, что ждет общественные организации в Беларуси.  
 
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