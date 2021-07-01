Заинтегрировавшиеся: Лукашенко предложил подготовить стратегию интеграции до 2030 года

Об этом он заявил на пленарном заседании форума.





"В 2022 году, будущем году, завершается реализации приоритетных направлений и первоочередных задач "союзного государства", которые мы традиционно утверждаем на четыре года. Предлагаю рассмотреть возможность подготовки долгосрочной стратегии интеграции "союзного государства" (например, до 2030 года), наполнить ее конкретными проектами с учетом ключевых приоритетов и векторов развития", — сказал Лукашенко.





В качестве перспективной сферы для взаимодействия он назвал дальнейшее развитие промышленной интеграции. Лукашенко привел в пример производство интегральных схем.





"Нам это очень важно. Мы, к сожалению, после распада Советского Союза немножко подразрушили наши предприятия, которые занимались интегральными схемами и в Беларуси, и в России. Но мы договорились, что у нас задел неплохой, и мы реанимируем эти предприятия.





Они будут работать в ближайшие годы на самом высоком уровне. Как сказал президент (Путин), невозможны без этих предприятий никакие высокотехнологичные продукты: ни в космосе, ни в обороне, ни в других отраслях. Мы очень серьезно над этим проектом с россиянами работаем", - добавил он





Лукашенко также поблагодарил Путина за обещанную поддержку и заявил, что санкции пойдут Беларуси и России на пользу.





"Мы не просто выдержим те атаки, которые предприняты против наших государств. Мы используем, как это сделала Российская Федерация, когда против нее ввели санкции, мы используем этот момент для того, чтобы усилить экономическое сотрудничество и сделать наши государства абсолютно независимыми с точки зрения не только экономики", — сказал он.