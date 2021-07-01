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МИД РФ: в Беларуси под стражей находятся 785 россиян

01.07.2021 17:29 — Разное | Смартпресс  
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Источник материала: Смартпресс

Министерство иностранных дел РФ заявило, что в Беларуси под стражей находятся 785 россиян, передает ТАСС.

По словам представителя МИД Марии Захаровой, российские дипломаты держат все случаи под контролем.

"В целом на территории Беларуси под стражей за разные правонарушения находятся 785 россиян. Из них 94 в статусе подозреваемых, 163 - обвиняемых, 528 - отбывающих наказание. Наши дипломаты держат на контроле все эти случаи. Подчеркиваю: все", - сказала Захарова.

 
 
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Министерство иностранных дел РФ заявило, что в Беларуси под стражей находятся 785 россиян, передает ТАСС. По словам представителя МИД Марии Захаровой,...
 
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