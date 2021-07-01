МИД РФ: в Беларуси под стражей находятся 785 россиян

Источник материала: Смартпресс

Министерство иностранных дел РФ заявило, что в Беларуси под стражей находятся 785 россиян, передает ТАСС .

По словам представителя МИД Марии Захаровой, российские дипломаты держат все случаи под контролем.

"В целом на территории Беларуси под стражей за разные правонарушения находятся 785 россиян. Из них 94 в статусе подозреваемых, 163 - обвиняемых, 528 - отбывающих наказание. Наши дипломаты держат на контроле все эти случаи. Подчеркиваю: все", - сказала Захарова.

