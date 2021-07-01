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Rolls-Royce прекратила сотрудничество с БелАЗом
01.07.2021 17:29 — Разное | Смартпресс
Источник материала: Смартпресс
Британская Rolls-Royce Group заявила о прекращении сотрудничества с белорусским БелАЗом в связи с санкциями Евросоюза. Об этом сообщает
Rolls-Royce – один из основных поставщиков двигателей на БелАЗ через свою немецкую дочернюю компанию MTU Friedrichshafen GmbH.
"По итогам проведенного расследования Rolls-Royce приняла меры в соответствии с Кодексом поведения, корпоративными ценностями и юридическими обязательствами. В связи с санкциями ЕС, введенными в отношении БелАЗа, с 22 июня 2021 года Rolls-Royce прекратил все операции с БелАЗом и любыми клиентами, которые принадлежат или частично принадлежат БелАЗу", – сказано в письме.
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Британская Rolls-Royce Group заявила о прекращении сотрудничества с белорусским БелАЗом в связи с санкциями Евросоюза. Об этом сообщает "Настоящее время" со ссылкой...
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