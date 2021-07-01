ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Rolls-Royce прекратила сотрудничество с БелАЗом

01.07.2021 17:29 — Разное | Смартпресс  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Смартпресс

Британская Rolls-Royce Group заявила о прекращении сотрудничества с белорусским БелАЗом в связи с санкциями Евросоюза. Об этом сообщает "Настоящее время" со ссылкой на ответ компании Профессиональному союзу белорусов в Великобритании, который подал жалобу в связи с нарушением прав человека и рабочих на заводе.

Rolls-Royce – один из основных поставщиков двигателей на БелАЗ через свою немецкую дочернюю компанию MTU Friedrichshafen GmbH.

"По итогам проведенного расследования Rolls-Royce приняла меры в соответствии с Кодексом поведения, корпоративными ценностями и юридическими обязательствами. В связи с санкциями ЕС, введенными в отношении БелАЗа, с 22 июня 2021 года Rolls-Royce прекратил все операции с БелАЗом и любыми клиентами, которые принадлежат или частично принадлежат БелАЗу", – сказано в письме.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Британская Rolls-Royce Group заявила о прекращении сотрудничества с белорусским БелАЗом в связи с санкциями Евросоюза. Об этом сообщает "Настоящее время" со ссылкой...
 
Новости дня
Новости разные
 
Афіцэры Эўрапейскага агенцтва памежнай аховы ад 2 ліпеня пачнуць патруляваньне літоўскай мяжы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

30.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
01.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by