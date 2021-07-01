Rolls-Royce прекратила сотрудничество с БелАЗом

Источник материала: Смартпресс

Британская Rolls-Royce Group заявила о прекращении сотрудничества с белорусским БелАЗом в связи с санкциями Евросоюза. Об этом сообщает "Настоящее время" со ссылкой на ответ компании Профессиональному союзу белорусов в Великобритании, который подал жалобу в связи с нарушением прав человека и рабочих на заводе.

Rolls-Royce – один из основных поставщиков двигателей на БелАЗ через свою немецкую дочернюю компанию MTU Friedrichshafen GmbH.

"По итогам проведенного расследования Rolls-Royce приняла меры в соответствии с Кодексом поведения, корпоративными ценностями и юридическими обязательствами. В связи с санкциями ЕС, введенными в отношении БелАЗа, с 22 июня 2021 года Rolls-Royce прекратил все операции с БелАЗом и любыми клиентами, которые принадлежат или частично принадлежат БелАЗу", – сказано в письме.