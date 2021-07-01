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На белорусско-литовской границе пограничники применили оружие по беспилотному мотопараплану

01.07.2021 17:29 — Разное | Смартпресс  
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Источник материала: Смартпресс

Пограничникам на белорусско-литовской границе пришлось применить оружие по беспилотному мотопараплану, сообщили в пресс-службе Госпогранкомитета.

Инцидент произошел ночью 29 июля в районе деревни Субботники Ивьевского района.

"Пограничный наряд обнаружил летательный аппарат, выполняющий полет вблизи белорусско-литовской границы на высоте около 100 метров. В ходе преследования пограничники неоднократно предупредительно применили осветительные патроны. Это позволило определить факт дистанционного управления летательным аппаратом. С целью недопущения нарушения использования воздушного пространства Республики Беларусь военнослужащими предприняты все меры для принудительной посадки беспилотного мотопараплана, в том числе был открыт огонь из табельного оружия", - рассказали в ГПК. 


Предварительный осмотр указал на кустарное производство конструкции, а дистанционное управление – на возможность использования летательного аппарата для незаконного перемещения через границу как товарно-материальных ценностей, "так и других грузов, представляющих опасность".  

В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, устанавливается круг лиц, причастных к нарушению использования воздушного пространства Беларуси.

 
 
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Пограничникам на белорусско-литовской границе пришлось применить оружие по беспилотному мотопараплану, сообщили в пресс-службе Госпогранкомитета. ...
 
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