На белорусско-литовской границе пограничники применили оружие по беспилотному мотопараплану

Источник материала: Смартпресс

Пограничникам на белорусско-литовской границе пришлось применить оружие по беспилотному мотопараплану, сообщили в пресс-службе Госпогранкомитета.

Инцидент произошел ночью 29 июля в районе деревни Субботники Ивьевского района.

"Пограничный наряд обнаружил летательный аппарат, выполняющий полет вблизи белорусско-литовской границы на высоте около 100 метров. В ходе преследования пограничники неоднократно предупредительно применили осветительные патроны. Это позволило определить факт дистанционного управления летательным аппаратом. С целью недопущения нарушения использования воздушного пространства Республики Беларусь военнослужащими предприняты все меры для принудительной посадки беспилотного мотопараплана, в том числе был открыт огонь из табельного оружия", - рассказали в ГПК.





Предварительный осмотр указал на кустарное производство конструкции, а дистанционное управление – на возможность использования летательного аппарата для незаконного перемещения через границу как товарно-материальных ценностей, "так и других грузов, представляющих опасность".

В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, устанавливается круг лиц, причастных к нарушению использования воздушного пространства Беларуси.