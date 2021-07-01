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В России запретили публично демонстрировать изображения военных преступников времён Второй мировой войны

01.07.2021 17:35 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости России. Публично демонстрировать изображения военных преступников времен Второй мировой войны, а также распространять нацистскую атрибутику запретили в России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В России запретили публично демонстрировать изображения военных преступников времён Второй мировой войны

Соответствующий документ подписал президент Владимир Путин. Под запретом – использование и демонстрация изображений и материалов выступлений руководителей групп, организаций или движений, признанных преступными Международным военным трибуналом.

В России запретили публично демонстрировать изображения военных преступников времён Второй мировой войны

Исключение составят лишь случаи, при которых формируется негативное отношение к нацизму, нет пропаганды или оправдания этой идеологии. Цель нового закона – не допустить героизации военных преступников на территории России.

 
 
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Новости России. Публично демонстрировать изображения военных преступников времен Второй мировой войны, а также распространять нацистскую атрибутику запретили...
 
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