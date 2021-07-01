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Дома у мамы Павла Северинца провели обыск
01.07.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
По словам Татьяны Северинец, забрали книги сына и бчб-флаги.
— Забралі Пашавы кнігі «Люблю Беларусь», парасон мой знакаміты, сцяжкі бчб, што стаялі ў пакоях, нават вязаны... —
Татьяна Северинец добавила, что сегодня она не единственная в Витебске принимала нежданных гостей.
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По словам Татьяны Северинец, забрали книги сына и бчб-флаги.
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