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Дома у мамы Павла Северинца провели обыск

01.07.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

По словам Татьяны Северинец, забрали книги сына и бчб-флаги.

— Забралі Пашавы кнігі «Люблю Беларусь», парасон мой знакаміты, сцяжкі бчб, што стаялі ў пакоях, нават вязаны... — написала мама Павла Северинца. — Я ім прапанавала шкарпэткі з бчб-палоскай. Праігнорылі...

Татьяна Северинец добавила, что сегодня она не единственная в Витебске принимала нежданных гостей.

 
Теги: Витебск
 
 
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По словам Татьяны Северинец, забрали книги сына и бчб-флаги.
 
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