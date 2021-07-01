Белорус решил возглавить Международную федерацию хоккея

Среди претендентов на пост президента Международной федерации хоккея есть и представитель ФХРБ.





Кроме белоруса Сергея Гончарова за кресло в цюрихском офисе заявили желание побороться Хенрик Бах-Нильсен (Дания), Петр Бржиза (Чехия), Франц Райндль (Германия) и Люк Тардифф (Франция).

Ожидается, что официальный список претендентов будет утвержден 15 июля.

Имя нового руководителя мировой хоккей узнает в сентябре.