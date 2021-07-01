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Белорус решил возглавить Международную федерацию хоккея
Источник материала: Навiны
Среди претендентов на пост президента Международной федерации хоккея есть и представитель ФХРБ.
Кроме белоруса Сергея Гончарова за кресло в цюрихском офисе заявили желание побороться Хенрик Бах-Нильсен (Дания), Петр Бржиза (Чехия), Франц Райндль (Германия) и Люк Тардифф (Франция).
Ожидается, что официальный список претендентов будет утвержден 15 июля.
Имя нового руководителя мировой хоккей узнает в сентябре.
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Среди претендентов на пост президента Международной федерации хоккея есть и представитель ФХРБ.
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