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Белорус решил возглавить Международную федерацию хоккея

01.07.2021 17:49 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Среди претендентов на пост президента Международной федерации хоккея есть и представитель ФХРБ.

Белорус решил возглавить Международную федерацию хоккея

Кроме белоруса Сергея Гончарова за кресло в цюрихском офисе заявили желание побороться Хенрик Бах-Нильсен (Дания), Петр Бржиза (Чехия), Франц Райндль (Германия) и Люк Тардифф (Франция).

Ожидается, что официальный список претендентов будет утвержден 15 июля.

Имя нового руководителя мировой хоккей узнает в сентябре.

 

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Среди претендентов на пост президента Международной федерации хоккея есть и представитель ФХРБ.
 
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