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В Беларуси под стражей находятся 785 россиян – МИД РФ

01.07.2021 17:55 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Российские дипломаты держат на контроле все 785 случаев нахождения россиян под стражей в Беларуси.

Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает ТАСС.

"В целом на территории Беларуси под стражей за разные правонарушения находятся 785 россиян. Из них 94 в статусе подозреваемых, 163 - обвиняемых, 528 - отбывающих наказание», - сообщила она.

 
 
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Российские дипломаты держат на контроле все 785 случаев нахождения россиян под стражей в Беларуси.
 
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