В Беларуси под стражей находятся 785 россиян – МИД РФ

Источник материала: АФН

Российские дипломаты держат на контроле все 785 случаев нахождения россиян под стражей в Беларуси.

Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает ТАСС.

"В целом на территории Беларуси под стражей за разные правонарушения находятся 785 россиян. Из них 94 в статусе подозреваемых, 163 - обвиняемых, 528 - отбывающих наказание», - сообщила она.