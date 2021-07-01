Захотелось пострелять: беларуские пограничники расстреляли беспилотный мотопараплан

Случай произошел ночью 29 июня неподалеку от деревни Субботник Ивьевского района. Пограничный наряд обнаружил летательный аппарат, двигавшийся неподалеку от белорусско-литовской границы. В ходе преследования пограничники неоднократно предупредительно применили осветительные патроны, сообщает Госпогранкомитет.

«Военнослужащими предприняты все меры для принудительной посадки беспилотного мотопараплана, в том числе был открыт огонь из табельного оружия.





Предварительный осмотр указывает на кустарное производство конструкции, а дистанционное управление – на возможность использования летательного аппарата для незаконного перемещения через границу как товарно-материальных ценностей, так и других грузов, представляющих опасность.





В настоящее время проводится проверка, устанавливаются лица, причастные к нарушению использования воздушного пространства Республики Беларусь», — сказано на сайте ведомства.