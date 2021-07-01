Дезинфекция авто: весь транспорт перед въездом в Беларусь будет проходить обработку

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Вирус не пройдет. С сегодняшнего дня весь транспорт, въезжающий в Беларусь через границу с Украиной, будет проходить обязательную дезинфекцию. Эксперимент проводят, чтобы защитить людей, животных и растения от опасных заболеваний, передает корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.

На границе одновременно работают два дезинфекционных барьера. Рядом с ними – пункт ручной обработки негабаритных грузов. Очередей не предвидится – аэрозоль распыляют во время движения машин. Нужно просто снизить скорость и проехать через рамку.

Обрабатывают весь транспорт: легковой, грузовой и автобусы. Под душ попадают все наружные поверхности авто. Во время процедуры водитель закрывает окна и двери, выключает кондиционер, и вместе с пассажирами остается в салоне. Используют белорусское средство.

«Оно не нуждается в смыве, не наносит вреда кузову автомобиля, и, конечно же, гражданам, которые едут внутри. Четвертичное аммониевое соединение имеет класс опасности – мыло», – рассказал координатор проекта Геннадий Попов.

«Мы заранее готовы к любой погоде, вплоть до минус 35 градусов и и до плюс 50 градусов мы готовы работать, оборудование специально для этого предназначено. Запаса этой емкости хватает примерно на две тысячи машин. Это примерно неделя работы», – рассказал главный инженер производственной компании Борис Чипчай.

Еще до процедуры водителю нужно приобрести контрольную марку, чтобы предъявить пограничным службам. Если такого документа нет, транспортное средство в Беларусь не пропустят.

На этом пункте пропуска – плотный трафик. В день проезжают около 500 машин. Поэтому его и выбрали для эксперимента. К тому же новые вирусы чаще появляются именно в приграничных регионах. С учетом географического положения страны вероятность завоза возбудителей различных заболеваний довольно высока.

«Короновирусные инфекции для животных опасные, есть африканская чума свиньи, есть ящур крупного рогатого скота, который наносит крупный ущерб для страны, при этом закрываются любые поставки с территории этой страны в другие страны. Мы защитим и население, и экспорт», – рассказал начальник управления государственной ветеринарной инспекции Минсельхозпрода Беларуси Евгений Садыков.

Дезинфекция выгодна и для экономики страны. Профилактика вирусов дешевле, чем борьба с ними. Подобные проекты уже внедрили на границах России и Казахстана с Китаем, а также на территории Европейского союза.

Дезинфекцию проводят круглосуточно. Первые 20 дней эксперимента услуга бесплатна, а после поездка станет на несколько долларов дороже.