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Дезинфекция авто: весь транспорт перед въездом в Беларусь будет проходить обработку
01.07.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Вирус не пройдет. С сегодняшнего дня весь транспорт, въезжающий в Беларусь через границу с Украиной, будет проходить обязательную дезинфекцию. Эксперимент проводят, чтобы защитить людей, животных и растения от опасных заболеваний, передает корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.
На границе одновременно работают два дезинфекционных барьера. Рядом с ними – пункт ручной обработки негабаритных грузов. Очередей не предвидится – аэрозоль распыляют во время движения машин. Нужно просто снизить скорость и проехать через рамку.
Обрабатывают весь транспорт: легковой, грузовой и автобусы. Под душ попадают все наружные поверхности авто. Во время процедуры водитель закрывает окна и двери, выключает кондиционер, и вместе с пассажирами остается в салоне. Используют белорусское средство.
«Мы заранее готовы к любой погоде, вплоть до минус 35 градусов и и до плюс 50 градусов мы готовы работать, оборудование специально для этого предназначено. Запаса этой емкости хватает примерно на две тысячи машин. Это примерно неделя работы», – рассказал главный инженер производственной компании Борис Чипчай.
Еще до процедуры водителю нужно приобрести контрольную марку, чтобы предъявить пограничным службам. Если такого документа нет, транспортное средство в Беларусь не пропустят.
На этом пункте пропуска – плотный трафик. В день проезжают около 500 машин. Поэтому его и выбрали для эксперимента. К тому же новые вирусы чаще появляются именно в приграничных регионах. С учетом географического положения страны вероятность завоза возбудителей различных заболеваний довольно высока.
Дезинфекция выгодна и для экономики страны. Профилактика вирусов дешевле, чем борьба с ними. Подобные проекты уже внедрили на границах России и Казахстана с Китаем, а также на территории Европейского союза.
Дезинфекцию проводят круглосуточно. Первые 20 дней эксперимента услуга бесплатна, а после поездка станет на несколько долларов дороже.
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Эксперимент проводят, чтобы защитить людей, животных и растения от опасных заболеваний.
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