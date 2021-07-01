|
У матери осужденного на 7 лет Павла Северинца провели обыск
01.07.2021 18:07 — Разное | Смартпресс
Источник материала: Смартпресс
У матери оппозиционного политика Павла Северинца в четверг прошел обыск. Об этом Татьяна Северинец сообщила в соцсетях.
"Трое парней и 2 понятых. Забрали Пашины книги "Люблю Беларусь", зонт мой знаменитый, флажки бчб, что стояли в комнатах", - написала она в
"Я им предложила носки с бчб-полоской. Проигнорировали... ", - добавила она.
Как
Суд проходил в закрытом режиме.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
У матери оппозиционного политика Павла Северинца в четверг прошел обыск. Об этом Татьяна Северинец сообщила в соцсетях. "Трое парней и 2 понятых....
|
Свежие газеты
Архив (Разное)