ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

У матери осужденного на 7 лет Павла Северинца провели обыск

01.07.2021 18:07 — Разное | Смартпресс  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Смартпресс

У матери оппозиционного политика Павла Северинца в четверг прошел обыск. Об этом Татьяна Северинец сообщила в соцсетях.

"Трое парней и 2 понятых. Забрали Пашины книги "Люблю Беларусь", зонт мой знаменитый, флажки бчб, что стояли в комнатах", - написала она в Facebook.

"Я им предложила носки с бчб-полоской. Проигнорировали... ", - добавила она.

Как сообщалось, лидер незарегистрированной партии Белорусская христианская демократия Павел Северинец в конце мая был приговорен к 7 годам колонии усиленного режима, его обвиняли в организации массовых беспорядков.

Суд проходил в закрытом режиме.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
У матери оппозиционного политика Павла Северинца в четверг прошел обыск. Об этом Татьяна Северинец сообщила в соцсетях. "Трое парней и 2 понятых....
 
Новости дня
Новости разные
 
Дезинфекция авто: весь транспорт перед въездом в Беларусь будет проходить обработку
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

30.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
01.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by