У матери осужденного на 7 лет Павла Северинца провели обыск

Источник материала: Смартпресс

У матери оппозиционного политика Павла Северинца в четверг прошел обыск. Об этом Татьяна Северинец сообщила в соцсетях.

"Трое парней и 2 понятых. Забрали Пашины книги "Люблю Беларусь", зонт мой знаменитый, флажки бчб, что стояли в комнатах", - написала она в Facebook .

"Я им предложила носки с бчб-полоской. Проигнорировали... ", - добавила она.

Как сообщалось , лидер незарегистрированной партии Белорусская христианская демократия Павел Северинец в конце мая был приговорен к 7 годам колонии усиленного режима, его обвиняли в организации массовых беспорядков.

Суд проходил в закрытом режиме.