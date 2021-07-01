Источник материала: UDF



Фото: nn.by

«С июня 2020 года я проживал в поселке Сосновый, чтобы не быть в Минске, где шли массовые аресты. Об обвинении по статье 342: в маршах я не участвовал, потому что боялся, что могу быть задержан. Исключение сделал один раз — 23 августа, в свой день рождения. Это было спонтанное решение. Я был там один. Милиции, которая бы предупреждала людей, что они нарушают закон, я не видел. Работу транспорта я не блокировал — проезжая часть и так была заполнена уже людьми, транспорт не ходил», — сказал Николай Дедок.

«Что касается обвинения по статье 295: бутылки с горючими материалами мне подкинули сотрудники ГУБОПиК. Раньше я заглядывал в тот шкафчик на кухне, там не было никаких бутылок. А когда меня задерживали, то через взломанные двери и балкон в квартиру влетели семеро силовиков. В первую очередь они спросили меня, где еще в доме камеры — потому что над балконом висел муляж видеокамеры, оставшийся от предыдущего жильца. Затем часть сотрудников разбежалась по комнатам где-то на минуту.



И во время обыска я заявлял, что бутылки не мои. От них шел сильный неприятный запах, что отмечали даже понятые. Зачем мне держать такое в доме, да еще и в месте, где я ем?



Позже в здании ГУБОПиК меня заставляли брать эти бутылки в руки, плевать на них, горлышки бутылок засовывали мне в рот. И то, что потом на бутылках не нашли моих следов, считаю, что здесь повлиял ГУБОПиК на экспертов, чтобы выставить меня лжецом, если я буду говорить о пытках».

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Николай Дедок дал в суде ужасающие показания: он назвал пароли после того, как его избили и стали душить подушкой «Меня поставили лицом к стене. Периодически меня били: по голове, по спине, по ногам...»