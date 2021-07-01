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Аналитики: Россия может дать деньги Беларуси, если Лукашенко пойдет на политические уступки

01.07.2021 18:27 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Будущая финансовая поддержка белорусской экономики со стороны России может зависеть от политических уступок со стороны Беларуси. Такой вывод делают аналитики международного агентства S&P Global Ratings в обосновании очередных рейтинговых действий в отношении Беларуси.

Аналитики: Россия может дать деньги Беларуси, если Лукашенко пойдет на политические уступки
Фото pixabay.com

«В нашем базовом сценарии мы ожидаем, что российское правительство продолжит рефинансировать официальные кредиты, предоставленные Республике Беларусь. Однако, учитывая неопределенные прогнозы и политическую ситуацию в стране, оценить готовность России предоставлять дополнительное финансирование в будущем представляется сложным», — сообщает S&P.

Как отмечают аналитики, несмотря на заявленную политическую поддержку и недавнее выделение второго транша в размере 500 млн долларов в рамках двусторонней кредитной линии общим объемом 1 млрд долларов, согласованной в прошлом году, в последние несколько лет финансовая поддержка Беларуси со стороны России уменьшалась. Отчасти это обусловлено изменениями в налогообложении нефтяной отрасли в России, что фактически сократило объем энергетических субсидий для Беларуси, но также и частыми противоречиями между двумя странами.

«Мы считаем, что будущая финансовая поддержка со стороны России может зависеть от политических уступок со стороны Республики Беларусь, которые могут оказаться неприемлемыми для последней», — считают аналитики.

Как отмечает S&P Global Ratings, чтобы стабилизировать платежный баланс в прошлом году, Беларусь обратилась к России, которая предоставила в общей сложности 1,5 млрд долларов, из которых 1 млрд был выдан в форме двустороннего кредита, а 0,5 млрд были предоставлены контролируемым Россией Евразийским фондом стабилизации и развития (ЕФСР). Эти кредиты полностью покрывали потребности государства в рефинансировании на 2021 года и начало 2022 года. Вместе с тем правительству Беларуси предстоит выплатить около 1 млрд долларов в иностранной валюте к концу 2021 года.

«Основную долю в графике погашения внешних долговых обязательств правительства Беларуси по-прежнему составляют официальные кредиты со стороны России и Китая (в среднем более 65% в 2022—2023 годах). Первый крупный платеж основной суммы долга по еврооблигациям Республики Беларусь (в размере 0,8 млрд долларов) предстоит только в начале 2023 года, что дает правительству время для подготовки плана рефинансирования. Насколько мы понимаем, с учетом отсутствия доступа к иностранным рынкам капитала и санкций ЕС в отношении новых выпусков суверенных облигаций Республики Беларусь правительство, вероятно, продолжит полагаться на кредитные линии от двусторонних кредиторов, но также может использовать сохраняющийся доступ к российскому рынку капитала», — говорится в сообщении.

 

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Будущая финансовая поддержка белорусской экономики со стороны России может зависеть от политических уступок со стороны Беларуси. Такой вывод делают аналитики...
 
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