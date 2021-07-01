Как правильно поливать огород в жару - советы специалистов

Источник материала: БT

Жаркие летние недели доставляют немало хлопот, особенно "воскресному дачнику". Когда в выходные приезжаешь на высушенные солнцем сотки, непонятно, куда сначала бросаться с лейкой или шлангом. И тут напрашивается закономерный вопрос: а можно ли вообще спасти урожай от засухи?

Что касается главного овоща страны, картошки, то спасти ее можно единственным способом - поливать.

Полив картошки в жару

Владельцы приусадебных участков и дачники, которые посадили картофель в третьей декаде апреля - первой декаде мая, в начале июля уже имеют картофель в фазе бутонизации либо начале цветения. Именно в этот период растениям нужно максимальное количество влаги.

Сам по себе картофель достаточно жаростойкий и выдерживает краткие периоды жары. Тяжело сейчас приходится среднеспелым, среднепоздним и поздним сортам, так как у них формируется урожай.





Иван Бусько, заведующий отделом иммунитета и защиты картофеля Института картофелеводства:



Если вы не польете, то молодые клубни могут рассосаться, т.е. растение таким образом будет спасать вегетативную массу. Чтобы получить полноценный, хороший урожай картофеля, обязательно нужен полив.

В дни нестерпимой жары кажется: сколько ни поливай, много не будет. Но это не так. Поливать растения нужно с умом.

Картофель ни в коем случае нельзя поливать в самую жару.

Лучшее время для полива - раннее утро или поздний вечер.

Кусты картофеля нужно поливать строго под корень.

Под каждое растение выливайте по 2-3 л воды. Этого количества будет достаточно, чтобы вода из лейки дошла до корневой системы и соединилась с почвенной влагой.

Старайтесь, чтобы вода не попадала на листья, так как ее капли могут вызвать эффект линзы, и растения получат ожоги.

Во время продолжительной жары избегайте подкормки азотосодержащими удобрениями. Они способствуют нарастанию вегетативной массы, что в свою очередь приводит к быстрой потере влаги из почвы.

Полив остальных огородных растений в жару

Что касается других овощных культур, то их от жары тоже спасают поливом. Но есть еще один агроприем - мульчирование. Однако и здесь не все так просто, как кажется на первый взгляд.







Мечислав Степуро, заведующий лабораторией агрохимии и питания растений Института овощеводства:

Трава для мульчирования должна быть сухой. Тогда вода через нее будет свободно проходить и она не будет загнивать. А вот когда траву собирают при подкашивании, она измельченная, уплотненная и притом свежая. Ее надо обязательно просушить на солнце для того, чтобы убить споры гриба и разные вредные микроорганизмы.

С прополкой грядок с салатом, томатами и прочими овощами ученый советует в период засухи повременить. Во-первых, сорняки, хоть немного, но притеняют овощные культуры. Во-вторых, во время прополки выдергивается корневая система сорняка и там получаются поры. Теплый воздух заходит в них и растение начинает подсыхать. Особенно это заметно на посадках моркови.

Надеемся, советы опытных аграриев помогут вам не только сохранить, но и приумножить урожай. Помните, в природе есть все. Главное - уметь пользоваться ее благами.



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