Первая в мире фабрика по выращиванию мяса в лаборатории открылась в Израиле













пишет ufacitynews.ru, что этот процесс также генерирует на 80% меньше выбросов парниковых газов, использует на 99% меньше земли и на 96% меньше пресной воды, чем при производстве обычного мяса. Организация превращает клетки животных в съедобные части, используя собственный запатентованный метод. Это не связано с генетической модификацией и включает то, что компания называет «процессом омоложения среды», который удаляет отходы более эффективно и, очевидно, приводит к производительности, в десять раз превышающей отраслевой стандарт. Компания заявляет,ufacitynews.ru, что этот процесс также генерирует на 80% меньше выбросов парниковых газов, использует на 99% меньше земли и на 96% меньше пресной воды, чем при производстве обычного мяса.





Новый завод имеет возможность производить ежедневно 500 килограммов культивированных кур, свинины и баранины. В скором времени появятся продукты из говядины, пишет New Atlas.





«Это предприятие демонстрирует масштабы нашей запатентованной технологии омоложения питательных сред, позволяя нам достигать плотности производства, в 10 раз превышающей промышленный стандарт. Наша цель – сделать культивированное мясо доступным для всех, обеспечивая при этом производство вкусных продуктов, которые являются одновременно здоровыми и экологически безопасными, и помогая обеспечить будущее грядущих поколений», – говорит Яаков Нахмиас, основатель и главный научный руководитель Future Meat Technologies.





Ранее UfacityNews.ru писал, что в микробиоме кишечника человека обнаружено более 40 тысяч ранее неизвестных вирусов.







