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Первая в мире фабрика по выращиванию мяса в лаборатории открылась в Израиле

01.07.2021 18:45 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В израильском городе Реховот открылась первая в мире фабрика по выращиванию мяса в лабораторных условиях. Производством культивированного мяса занимается местная компания Future Meat Technologies.




Организация превращает клетки животных в съедобные части, используя собственный запатентованный метод. Это не связано с генетической модификацией и включает то, что компания называет «процессом омоложения среды», который удаляет отходы более эффективно и, очевидно, приводит к производительности, в десять раз превышающей отраслевой стандарт. Компания заявляет, пишет ufacitynews.ru, что этот процесс также генерирует на 80% меньше выбросов парниковых газов, использует на 99% меньше земли и на 96% меньше пресной воды, чем при производстве обычного мяса. 

Новый завод имеет возможность производить ежедневно 500 килограммов культивированных кур, свинины и баранины. В скором времени появятся продукты из говядины, пишет New Atlas. 

«Это предприятие демонстрирует масштабы нашей запатентованной технологии омоложения питательных сред, позволяя нам достигать плотности производства, в 10 раз превышающей промышленный стандарт. Наша цель – сделать культивированное мясо доступным для всех, обеспечивая при этом производство вкусных продуктов, которые являются одновременно здоровыми и экологически безопасными, и помогая обеспечить будущее грядущих поколений», – говорит Яаков Нахмиас, основатель и главный научный руководитель Future Meat Technologies. 

Ранее UfacityNews.ru писал, что в микробиоме кишечника человека обнаружено более 40 тысяч ранее неизвестных вирусов.
 
 
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В израильском городе Реховот открылась первая в мире фабрика по выращиванию мяса в лабораторных условиях. Производством культивированного мяса занимается...
 
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