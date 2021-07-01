© Photo : Санаторий Belorus









пишет Sputnik. Работа здравницы была ограничена более полугода. Swedbank разблокировал счета санатория "Беларусь" в литовском Друскининкае, сообщают местные СМИ,Sputnik. Работа здравницы была ограничена более полугода.





"Счета разморожены. Мы сегодня узнали. Сможем начать деятельность".

Владислав Шаруцкий

председатель трудового совета санатория "Беларусь"





Как сообщают литовские СМИ, мэр Друскининкая Ричардас Малинаускас подтвердил этот факт и добавил, что счета разморожены после ухода Виктора Шеймана из Управления делами президента Беларуси, подведомственным объектом которого был санаторий "Беларусь".





Сотрудники уже вызваны на работу, при удачном стечении обстоятельств полноценно возобновить работу руководство здравницы планирует в ближайшую субботу.





За что заблокировали "Беларусь"





17 декабря 2020 года ЕС ввел санкции против ряда белорусских чиновников и организаций. Вошло в этот список, в том числе, и Управление делами президента.





Проблемы у санатория "Беларусь" в Друскининкае начались уже на следующий день: банк Swedbank заблокировал счета здравницы, И аргументировал это как раз тем, что санаторий принадлежит Управделами.





Больнее всего санкции ударили по сотрудникам, причем гражданам Литвы: в санатории работал на тот момент 391 человек, из них 356 – литовцы.





В мае Вильнюсский окружной суд отказал во временном открытии арестованных банком Swedbank счетов санатория. Незадолго до этого сообщалось, что МИД Литвы собирается обратиться к Беларуси с "предложением о перенятии" санатория Belorus в Друскининкае. Литва хотела выкупить здания и фактически аннулировать договор аренды земельного участка, который достался Беларуси по договору от 6 февраля 1995 года.















