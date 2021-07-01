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Посол ЕС в Беларуси: мои мысли остаются с каждым политзаключенным

01.07.2021 18:45 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Глава представительства ЕС в Беларуси Дирк Шубель, уехавший вчера из нашей страны для консультаций в Брюссель, выразил поддержку политзаключенным и сообщил, что в ближайшее время будет работать из Бельгии. После отъезда он разместил в Facebook пост, в котором говорит об этом.

Посол ЕС в Беларуси: мои мысли остаются с каждым политзаключенным
Дирк Шубель. Фото: Facebook
«Сегодня я уехал из Беларуси на консультации в Брюсселе по запросу МИД Беларуси и таким образом разделил судьбу моих польских, литовских и латвийских коллег. Нашу же коллегу из США даже не впустили. Сегодняшняя Беларусь не совсем та страна, в которую я прибыл 22 месяца назад, но я твердо верю, что белорусы будут упорствовать и выйдут из этого кризиса сильнее и более чем когда либо стремящимися построить общество, которое будет свободным, процветающим, гостеприимным и безопасным», — пишет он.


Прощальная встреча с Дирком Шубелем в посольстве Литвы в Беларуси 29 июня 2021 года. Фото: Christina Johannesson, Facebook

«Я с нетерпением жду возможности вернуться в Беларусь, чтобы встретить больше ее стойких и открытых людей, увидеть больше ее исторических и природных достопримечательностей и помочь укрепить тесные связи между ЕС и Беларусью во всех ключевых областях», — говорится в публикации.

Посол ЕС выражает желание увидеть далекие уголки Беларуси, пишет reform.by, в которых он пока не побывал.

«А пока мои мысли остаются с каждым политзаключенным, с каждым человеком, заключенным в тюрьму с несправедливым обращением, с членами их семей, с теми, кто потерял своих близких в прошедшем неспокойном году. Будьте в безопасности в Беларуси, пока в ближайшем будущем я буду выполнять свою работу из Брюсселя», — написал он.

28 июня МИД Беларуси вызвал постоянного представителя Беларуси в ЕС для консультаций и рекомендовал Шубелю выехать в Брюссель для консультаций. Это было сделано в ответ на введение Евросоюзом санкций в отношении беларусского режима.

Напомним, 21 июня ЕС ввел санкции в отношении 78 физлиц и 8 компаний, а 24 июня были введены секторальные санкции.
 
 
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Глава представительства ЕС в Беларуси Дирк Шубель, уехавший вчера из нашей страны для консультаций в Брюссель, выразил поддержку политзаключенным и сообщил, что в...
 
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