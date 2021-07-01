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Лукашенко: «ПВТ за полцены продаёт ПО в США»

01.07.2021 18:45 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Александр Лукашенко опять высказался про айтишников и ПВТ, сообщает БелТА. Это случилось на заседании VIII Форума регионов Беларуси и России.



По словам Лукашенко, пишет dev.by, в ПВТ развиваются десятки компаний, работающих в сфере кибербезопасности. Многие их ИТ-продукты могли бы найти применение в России, в том числе в регионах.

— Опыт у нас есть. Парк успешно конкурирует на самых жестких и требовательных рынках. Более того, благодаря, может быть, Парку, может быть, потому что вовремя спохватились и взялись за эту тему, у нас сегодня нет проблем с айтишниками.

У нас огромный пласт айтишников создан в производстве и в Академии наук. И они не просто разрабатывают программное обеспечение. Они уже создают на его основе конечные продукты. Как я говорю, превращают это в железо и получается конечный товар. В отличие от Парка высоких технологий, где, создавая программное обеспечение высокого уровня, вынуждены за полцены продавать его крупным компаниям, прежде всего в США. Вот нам надо переходить на конечные продукты и в нашем Союзном государстве, — заявил Лукашенко.

О ПВТ и айтишниках Лукашенко уже высказывался относительно недавно — в июне. 

— Мы создавали ИТ-парк: ах, надо, ах, хорошо! Да, он сыграл свою роль. Мы очень благодарны всем тем, кто работал и работает там. Мы смогли, оттолкнувшись от них, иметь айтишников по всей стране. Они уже и на производстве, и в министерстве обороны, и в Академии наук. Но мы многие процессы там упустили. И что мы получили? Самые продвинутые вроде бы, самые богатенькие и обеспеченные. Где они оказались? 
 
 
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Александр Лукашенко опять высказался про айтишников и ПВТ, сообщает БелТА. Это случилось на заседании VIII Форума регионов Беларуси и России.
 
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