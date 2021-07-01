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Беларус Гончаров претендует на пост главы ИИХФ

01.07.2021 18:45 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Беларус Сергей Гончаров претендуют на пост президента ИИХФ.

Регистрация кандидатов на пост президента завершилась 30 июня, ИИХФ должна утвердить их до 15 июля. 

«На пост президента ИИХФ претендуют пять человек, но посмотрим, сколько их останется по мере приближения выборов. Очевидно, у некоторых есть определенная политическая тактика, и кто знает, что будет в сентябре», – сказал нынешний глава Международной федерации хоккея Рене Фазель.

Помимо Гончарова свои кандидатуры выдвинули немец Франц Райндль, чех Петр Бржиза, датчанин Хенрик Бах-Нильсен, француз Люк Тардифф.

Выборы президента ИИХФ пройдут на полугодовом конгрессе организации в Санкт-Петербурге 25 сентября. 

Фазель руководит ИИХФ с 1994 года, в сентябре он покинет свой пост.

Напомним, что Гончаров является членом совета ИИХФ и заместителем председателя ФХБ.
 
 
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Беларус Сергей Гончаров претендуют на пост президента ИИХФ.
 
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