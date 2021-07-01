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Украина приняла закон о коренных народах - русских среди них нет

01.07.2021 18:45 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Верховная Рада Украины поддержала законопроект № 5506, который определяет понятие «коренного народа» и законодательно закрепляет, что таковыми в Украине являются крымские татары, караимы, крымчаки.

Этот документ в четверг, 7 июня, поддержали 325 народных депутатов.

Закон определяет:

правовой статус, основные права коренных народов Украины;

определяет коренные народы, которые сформировались на территории Крыма: крымские татары, караимы, крымчаки;

предусматривает, что государство способствует представительству коренных народов в органах власти;

гарантирует защиту коренных народов от актов геноцида, принуждения или насилия;

коренные народы определяют собственную национальную символику и порядок ее применения, имеют право развивать свою историю, языки, традиции, восстанавливать и сохранять объекты культурного наследия;

отрицание этнической принадлежности или этнической самобытности коренных народов запрещается;

коренные народы через представительные органы имеют право создавать свои СМИ;

правовой статус представительных органов коренных народов, их ресурсного обеспечения и тому подобное.
 
 
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Верховная Рада Украины поддержала законопроект № 5506, который определяет понятие «коренного народа» и законодательно закрепляет, что таковыми в Украине являются...
 
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