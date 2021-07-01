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Украина приняла закон о коренных народах - русских среди них нет
Источник материала: Партизан
Верховная Рада Украины поддержала законопроект № 5506, который определяет понятие «коренного народа» и законодательно закрепляет, что таковыми в Украине являются крымские татары, караимы, крымчаки.
Этот документ в четверг, 7 июня, поддержали 325 народных депутатов.
Закон определяет:
правовой статус, основные права коренных народов Украины;
определяет коренные народы, которые сформировались на территории Крыма: крымские татары, караимы, крымчаки;
предусматривает, что государство способствует представительству коренных народов в органах власти;
гарантирует защиту коренных народов от актов геноцида, принуждения или насилия;
коренные народы определяют собственную национальную символику и порядок ее применения, имеют право развивать свою историю, языки, традиции, восстанавливать и сохранять объекты культурного наследия;
отрицание этнической принадлежности или этнической самобытности коренных народов запрещается;
коренные народы через представительные органы имеют право создавать свои СМИ;
правовой статус представительных органов коренных народов, их ресурсного обеспечения и тому подобное.
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Верховная Рада Украины поддержала законопроект № 5506, который определяет понятие «коренного народа» и законодательно закрепляет, что таковыми в Украине являются...
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