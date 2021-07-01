К матери Павла Северинца пришли с обыском









«Забрали Пашины книги «Люблю Беларусь», зонт мой знаменитый, флажки б-ч-б, которые стояли в комнатах, даже вязанный… Я им предлагала носки с бчб-полоской. Проигнорировали…» – написала Татьяна в Facebook.





Павла Северинца задержали в июне прошлого года. 25 мая его приговорили к семи годам колонии усиленного режима по статье об "организации массовых беспорядков".