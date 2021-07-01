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К матери Павла Северинца пришли с обыском
Источник материала: Партизан
У Татьяны Северинец, матери Павла Северинца, сегодня прошел обыск.
«Забрали Пашины книги «Люблю Беларусь», зонт мой знаменитый, флажки б-ч-б, которые стояли в комнатах, даже вязанный… Я им предлагала носки с бчб-полоской. Проигнорировали…» – написала Татьяна в Facebook.
Павла Северинца задержали в июне прошлого года. 25 мая его приговорили к семи годам колонии усиленного режима по статье об "организации массовых беспорядков".
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У Татьяны Северинец, матери Павла Северинца, сегодня прошел обыск.
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