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«Такого потопа уже лет 30 никто не видел». Что говорят жители деревни, дорогу к которой смыло ливнями
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Размытый под Минском в деревне Городище участок улицы Пионерской полностью восстановлен, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Из-за обильных осадков, которые прошли 26 июня, водопропускная труба попросту не справилась с бушующим потоком. Участок дороги был напрочь размыт. В итоге местные жители не могли перебраться с одного берега на другой.
Юлия Минич, корреспондент:
Сообщение о подтоплении улицы Пионерской в деревне Городище поступило 20:00 26 июня. Службы долго себя ждать не заставили – оперативно был создан штаб по чрезвычайной ситуации, выехали специалисты. Организовали объездные маршруты для проезда спецтехники и местных жителей. На месте происшествия дежурили спасатели, а также медики.
Андрей Бекета, генеральный директор ЖКХ Минского района:
Ширина размытого участка – 5 метров, Протяженность – 20. Сейчас уровень бушевавшей реки Менки можно определить наглядно. Местные жители вспоминают, как оказались в буквальном смысле отрезанными от цивилизации. Сейчас поврежденный участок окончательно восстановлен. И жители могут беспрепятственно передвигаться.
Есть видео – на расстоянии 20 метров просто ушел под воду. Относительно быстро, то есть сразу же приехало МЧС, наши дорожно-транспортные службы.
Такого потопа уже лет 30 никто не видел. Люди постарались буквально за сутки, до вечера, до самой ночи работали. Все восстановили. На следующий день уже, пожалуйста – ездили.
Грозовой фронт и сильные ливни, прошедшие 26 и 27 июня, нанесли немалый ущерб в Минской области. Были зафиксированы падения деревьев, размывы проезжей части, а также проблемы с электроснабжением. Все оперативно решили. Службы оказались готовы к непогоде.
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«Такого потопа уже лет 30 никто не видел». Что говорят жители деревни, дорогу к которой смыло ливнями
Новости Беларуси. Размытый под Минском в деревне Городище участок улицы Пионерской полностью восстановлен, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Из-за обильных...
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