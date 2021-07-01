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Увеличат надбавки и премии. В Беларуси зарплату бюджетников будут считать по-новому

01.07.2021 18:47 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. С 1 июля зарплату бюджетников в Беларуси будут считать по-новому, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Речь о сотрудниках медицинских и культурных учреждений, а также тех, чья деятельность непосредственно связана с Министерством информации. Увеличат сумму премирования бюджетников с 5 % до 20 % от суммы их оклада. На премирование смогут направлять неиспользованные средства из общего фонда оплаты труда, в том числе с января по июнь 2021 года.

Для медиков введут новую компенсирующую выплату – базовую доплату, а также увеличат надбавку за обеспечение показателей деятельности бюджетной организации для руководителей медучреждения со 100 % до 200 % оклада.

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Увеличат надбавки и премии. В Беларуси зарплату бюджетников будут считать по-новому

В сфере культуры вводится выплата за высокие профессиональные и творческие достижения. Она составит до 25 % суммы оклада работника. Сотрудники информационной сферы могут претендовать на премии в размере до 50 % от оклада.

Нововведения коснутся тех, кто занимается воспитанием детей, работает в сфере образования, спорта и туризма. Кроме того, за счет повышения размера единовременной выплаты на оздоровление с 2022 года усилится социальная защищенность работников, которые уходят в трудовой отпуск.

Больше новостей экономики за 1 июля читайте здесь.

 
Теги: Новости
 
 
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Новости Беларуси. С 1 июля зарплату бюджетников в Беларуси будут считать по-новому, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Речь о сотрудниках медицинских и...
 
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