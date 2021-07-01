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Головченко обсудил с Мишустиным "совместное противодействие нелигитимным мерам давления"

01.07.2021 18:51 — Разное | Смартпресс  
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Источник материала: Смартпресс

Телефонный разговор премьера-министра Беларуси Романа Головченко с председателем правительства России Михаилом Мишустиным состоялся в четверг, сообщила пресс-служба белорусского правительства.

"Главы правительств обсудили вопросы торгово-экономического сотрудничества, а также совместного противодействия нелегитимным мерам давления в нарушение норм международного права, интенсификацию промышленной кооперации, а также сверили часы по подготовке пакета Союзных программ, находящихся в высокой степени готовности", - проинформировали в поесс-службе. 

Кроме того, Головченко Мишустин обсудили ход подготовки к XXX Международному фестивалю искусств "Славянский базар Витебске".
 
Теги: Витебск
 
 
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Телефонный разговор премьера-министра Беларуси Романа Головченко с председателем правительства России Михаилом Мишустиным состоялся в четверг, сообщила...
 
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