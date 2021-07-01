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«Выгодная профессия». Спросили у школьников, почему они выбирают профтехническое и среднее специальное образование

01.07.2021 19:05 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Приемная кампания стартовала в Минской области. Документы можно подать в учреждения профессионально-технического и среднего специального образования (их в области более 20), сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Как проходит набор в колледжи и лицеи, узнала Анастасия Кончиц.

«Выгодная профессия». Спросили у школьников, почему они выбирают профтехническое и среднее специальное образование

Анастасия Кончиц, корреспондент:
Для выпускников приемная кампания – волнительный период, ведь фактически решается дальнейшая судьба. На местах приемная комиссия работает грамотно и слаженно. Здесь, если нужно, и со специальностью абитуриентам помогают определиться, и нюансы обучения расскажут.

«Выгодная профессия». Спросили у школьников, почему они выбирают профтехническое и среднее специальное образование

Приемная кампания проходит активно. Сюда ребята стремятся не только за профессией мечты, но и за навыками. В колледже работает уникальный ресурсный центр, аналогов которого нет в Беларуси.

«Выгодная профессия». Спросили у школьников, почему они выбирают профтехническое и среднее специальное образование

Он позволяет не только готовить специалистов, но и проводить семинары, ведь оборудование соответствует всем европейским стандартам.

Подробнее в видеоматериале.

 
 
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Новости Беларуси. Приемная кампания стартовала в Минской области. Документы можно подать в учреждения профессионально-технического и среднего специального...
 
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