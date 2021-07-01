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«Выгодная профессия». Спросили у школьников, почему они выбирают профтехническое и среднее специальное образование
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Приемная кампания стартовала в Минской области. Документы можно подать в учреждения профессионально-технического и среднего специального образования (их в области более 20), сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Анастасия Кончиц, корреспондент:
Приемная кампания проходит активно. Сюда ребята стремятся не только за профессией мечты, но и за навыками. В колледже работает уникальный ресурсный центр, аналогов которого нет в Беларуси.
Он позволяет не только готовить специалистов, но и проводить семинары, ведь оборудование соответствует всем европейским стандартам.
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«Выгодная профессия». Спросили у школьников, почему они выбирают профтехническое и среднее специальное образование
Новости Беларуси. Приемная кампания стартовала в Минской области. Документы можно подать в учреждения профессионально-технического и среднего специального...
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