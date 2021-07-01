Источник материала: UDF



Фото: dpa

ТАСС

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так «Газпром» начал судиться с Германией из-за Nord Stream 2 Высший земельный суд в Дюссельдорфе вынесет вердикт 25 августа.

Nord Stream 2 AG - 100-процентная швейцарская «дочка» «Газпрома» - требует пересмотреть решение Федерального сетевого агентства ФРГ, которое де-факто запретило российской компании заполнять будущий газопровод больше чем на 50%.В мае прошлого года агентство отказало компании Nord Stream 2 AG в выведении проекта из-под требований обновленной Газовой директивы ЕС.Регулятор немецкого энергорынка постановил, что «Северный поток-2» должен соответствовать европейским нормам конкуренции: поставщик газа («Газпром») не может быть одновременно владельцем трубы.На практике это означает, что даже если газопровод будет достроен, половину его мощности - 27,5 млрд кубометров в год из 55 млрд - российской газовой монополии придется отдать независимым поставщикам.Выполнить требования «Газпром» не в состоянии: лишь его месторождения подключены к «Северному потоку-2», а кроме того, ни одна российская компания не имеет права на экспорт трубопроводного газа. Иными словами, труба останется полупустой.Проект строили в расчете на «лазейку» в европейском законодательстве: изначально требования газовой директивы не распространялись на морские трубопроводы. Еврокомиссия в 2017 году предложила ликвидировать такую возможность, но принятие поправок более года блокировала Германия. Ситуация резко изменилась после вмешательства Франции, заявившей о «стратегических проблемах», которые добавит Nord Stream 2 в напряженные отношения России с ЕС.В апреле 2019-го Европарламент подавляющим большинством голосов (465 за, 95 против при 68 воздержавшихся) утвердил изменения законодательства и распространил газовую директиву на морские трубопроводы, приходящие из третьих стран.10 января 2020 Nord Stream AG подала заявку на освобождение проекта от требований Газовой директивы. Компания ссылалась на то, что проект следует завершенным в мае 2019 года - то есть до того момента, как поправки вступили в силу. Под «завершением» предлагалось понимать окончание инвестиций, а не физическое завершение строительства.Но Федеральное сетевое агентство ФРГ отвергло этот аргумент, заявив, что отталкивается от «строительно-технического понимания» термина «завершение проекта».Теперь Nord Stream 2 AG пытается опротестовать это решение. Высший земельный суд в Дюссельдорфе вынесет вердикт 25 августа.