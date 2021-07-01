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У Лукашенко заканчиваются российские деньги: Путин пообещал новую помощь Беларуси

01.07.2021 19:07 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

У Лукашенко заканчиваются российские деньги: Путин пообещал новую помощь Беларуси
Россия готовится увеличить вливания в поддержку режима Александра Лукашенко в Белоруссии, который оказался под санкциями Запада за репрессии и принудительную посадку рейса Ryanair.

Москва окажет помощь Беларуси в условиях непростой внутриполитической ситуации и санкционного давления со стороны ЕС, заявил в четверг президент РФ Владимир Путин.

Он добавил, что «из вне» продолжаются «упорные попытки раскачать ситуацию» в Беларуси, а введенные санкции сулят «ущерб интересам бизнеса и простым людям».

США в апреле внесли в «черный список» крупнейший белорусский НПЗ «Нафтан», а ЕС в июне ввел секторальные санкции, запретив покупать в Белоруссии все виды нефтепродуктов, табак и удобрения.

Россия продолжит поддерживать Беларусь «в противостоянии санкционным ограничениям, введенным Евросоюзом совсем недавно»,подчеркнул Путин на пленарном заседании Форума регионов двух стран.


В августе прошлого года на фоне протестов, едва не опрокинувших режим Лукашенко, Москва выделила Беларуси 1,5 млрд долларов. Из этой суммы 1 млрд пришло из российского бюджета, а остаток - из Евразийского фонда стабилизации и развития, капитал которого также на 90% наполняется Москвой.

Эти деньги покрывают потребности Беларуси в погашении и рефинансировании внешнего долга лишь до начала 2022 года, отмечают аналитики S&P.

Затем правительству республики придется полагаться на новые займы у России и Китая, поскольку доступ к иностранным рынкам капитала де-факто закрыт.

ЕС в рамках санкций запретил своим банкам предоставлять кредиты на срок больше 90 дней правительству Беларуси, его агентствам, корпорациям, а также покупать долговые ценные бумаги, выпущенные ими после 29 июня.

 Под аналогичные санкции попали все банки с долей государства больше 50%, а также отдельно - дочерние структуры Беларусьбанка, Белинвестбанка и Белагропромбанка.

На практике это означает, что банки, как и правительство, теряют возможность рефинансировать внешний долг перед европейскими кредиторами и будут вынуждены гасить его или замещать займами в других странах.

Структура госдолга Беларуси «остается неблагоприятной», отмечает S&P: почти весь объем (более 90%) номинирован в иностранной валюте, что «делает его очень чувствительным к колебаниям обменного курса».

Валютные страны сократились на 20% за полтора года и находятся истощенном состоянии: хотя НацБанк отчитался о наличии 7,8 млрд долларов, в основном это средства, полученные от займов государственных компаний, поступления от которых были размещены в ЦБ.

Таким образом, центробанк Белорусии «имеет ограниченные возможности использовать эти средства», предупреждают в S&P.

Первое крупное погашение долга по суверенным еврооблигациям Беларуси должно состояться в 2023 году - до этого срока чиновникам Лукашенко предстоит разработать план поиска средств на рефинансирование. Всего же в обращении у Беларуси находятся евробонды на 3,3 млрд долларов, которые рынок оценивает чуть лучше, чем долг Эфиопии.

Общий внешний долг на 1 апреля достигал 41,1 млрд долларов, из которых 18,1 млрд приходится на государство, 5,1 млрд - на банковский сектор и 14,9 млрд - на компании, преимущественно государственные.

«Санкции сделают экономику Беларуси еще более зависимой от России», - констатирует директор по инвестициям ИК «Локо-Инвест» Дмитрий Полевой.


Впрочем, «это укладывается в целевую модель российских властей, которые будут вынуждены играть роль «кредитора последней инстанции» страны, отрезанной от внешних рынков», отмечает он.
 
 
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Структура госдолга Беларуси «остается неблагоприятной», отмечает S&P.
 
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