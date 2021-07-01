Источник материала: UDF





«Санкции сделают экономику Беларуси еще более зависимой от России», - констатирует директор по инвестициям ИК «Локо-Инвест» Дмитрий Полевой.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так У Лукашенко заканчиваются российские деньги: Путин пообещал новую помощь Беларуси Структура госдолга Беларуси «остается неблагоприятной», отмечает S&P.

Москва окажет помощь Беларуси в условиях непростой внутриполитической ситуации и санкционного давления со стороны ЕС, заявил в четверг президент РФОн добавил, что «из вне» продолжаются «упорные попытки раскачать ситуацию» в Беларуси, а введенные санкции сулят «ущерб интересам бизнеса и простым людям».США в апреле внесли в «черный список» крупнейший белорусский НПЗ «Нафтан», а ЕС в июне ввел секторальные санкции, запретив покупать в Белоруссии все виды нефтепродуктов, табак и удобрения.Россия продолжит поддерживать Беларусь «в противостоянии санкционным ограничениям, введенным Евросоюзом совсем недавно»,подчеркнул Путин на пленарном заседании Форума регионов двух стран.В августе прошлого года на фоне протестов, едва не опрокинувших режим Лукашенко, Москва выделила Беларуси 1,5 млрд долларов. Из этой суммы 1 млрд пришло из российского бюджета, а остаток - из Евразийского фонда стабилизации и развития, капитал которого также на 90% наполняется Москвой.Эти деньги покрывают потребности Беларуси в погашении и рефинансировании внешнего долга лишь до начала 2022 года, отмечают аналитики S&P.Затем правительству республики придется полагаться на новые займы у России и Китая, поскольку доступ к иностранным рынкам капитала де-факто закрыт.ЕС в рамках санкций запретил своим банкам предоставлять кредиты на срок больше 90 дней правительству Беларуси, его агентствам, корпорациям, а также покупать долговые ценные бумаги, выпущенные ими после 29 июня.Под аналогичные санкции попали все банки с долей государства больше 50%, а также отдельно - дочерние структуры Беларусьбанка, Белинвестбанка и Белагропромбанка.На практике это означает, что банки, как и правительство, теряют возможность рефинансировать внешний долг перед европейскими кредиторами и будут вынуждены гасить его или замещать займами в других странах.Структура госдолга Беларуси «остается неблагоприятной», отмечает S&P: почти весь объем (более 90%) номинирован в иностранной валюте, что «делает его очень чувствительным к колебаниям обменного курса».Валютные страны сократились на 20% за полтора года и находятся истощенном состоянии: хотя НацБанк отчитался о наличии 7,8 млрд долларов, в основном это средства, полученные от займов государственных компаний, поступления от которых были размещены в ЦБ.Таким образом, центробанк Белорусии «имеет ограниченные возможности использовать эти средства», предупреждают в S&P.Первое крупное погашение долга по суверенным еврооблигациям Беларуси должно состояться в 2023 году - до этого срока чиновникам Лукашенко предстоит разработать план поиска средств на рефинансирование. Всего же в обращении у Беларуси находятся евробонды на 3,3 млрд долларов, которые рынок оценивает чуть лучше, чем долг Эфиопии.Общий внешний долг на 1 апреля достигал 41,1 млрд долларов, из которых 18,1 млрд приходится на государство, 5,1 млрд - на банковский сектор и 14,9 млрд - на компании, преимущественно государственные.Впрочем, «это укладывается в целевую модель российских властей, которые будут вынуждены играть роль «кредитора последней инстанции» страны, отрезанной от внешних рынков», отмечает он.