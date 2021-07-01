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У Лукашенко заканчиваются российские деньги: Путин пообещал новую помощь Беларуси
Источник материала: UDF
Москва окажет помощь Беларуси в условиях непростой внутриполитической ситуации и санкционного давления со стороны ЕС, заявил в четверг президент РФ Владимир Путин.
Он добавил, что «из вне» продолжаются «упорные попытки раскачать ситуацию» в Беларуси, а введенные санкции сулят «ущерб интересам бизнеса и простым людям».
США в апреле внесли в «черный список» крупнейший белорусский НПЗ «Нафтан», а ЕС в июне ввел секторальные санкции, запретив покупать в Белоруссии все виды нефтепродуктов, табак и удобрения.
Россия продолжит поддерживать Беларусь «в противостоянии санкционным ограничениям, введенным Евросоюзом совсем недавно»,подчеркнул Путин на пленарном заседании Форума регионов двух стран.
В августе прошлого года на фоне протестов, едва не опрокинувших режим Лукашенко, Москва выделила Беларуси 1,5 млрд долларов. Из этой суммы 1 млрд пришло из российского бюджета, а остаток - из Евразийского фонда стабилизации и развития, капитал которого также на 90% наполняется Москвой.
Эти деньги покрывают потребности Беларуси в погашении и рефинансировании внешнего долга лишь до начала 2022 года, отмечают аналитики S&P.
Затем правительству республики придется полагаться на новые займы у России и Китая, поскольку доступ к иностранным рынкам капитала де-факто закрыт.
ЕС в рамках санкций запретил своим банкам предоставлять кредиты на срок больше 90 дней правительству Беларуси, его агентствам, корпорациям, а также покупать долговые ценные бумаги, выпущенные ими после 29 июня.
Под аналогичные санкции попали все банки с долей государства больше 50%, а также отдельно - дочерние структуры Беларусьбанка, Белинвестбанка и Белагропромбанка.
На практике это означает, что банки, как и правительство, теряют возможность рефинансировать внешний долг перед европейскими кредиторами и будут вынуждены гасить его или замещать займами в других странах.
Структура госдолга Беларуси «остается неблагоприятной», отмечает S&P: почти весь объем (более 90%) номинирован в иностранной валюте, что «делает его очень чувствительным к колебаниям обменного курса».
Валютные страны сократились на 20% за полтора года и находятся истощенном состоянии: хотя НацБанк отчитался о наличии 7,8 млрд долларов, в основном это средства, полученные от займов государственных компаний, поступления от которых были размещены в ЦБ.
Таким образом, центробанк Белорусии «имеет ограниченные возможности использовать эти средства», предупреждают в S&P.
Первое крупное погашение долга по суверенным еврооблигациям Беларуси должно состояться в 2023 году - до этого срока чиновникам Лукашенко предстоит разработать план поиска средств на рефинансирование. Всего же в обращении у Беларуси находятся евробонды на 3,3 млрд долларов, которые рынок оценивает чуть лучше, чем долг Эфиопии.
Общий внешний долг на 1 апреля достигал 41,1 млрд долларов, из которых 18,1 млрд приходится на государство, 5,1 млрд - на банковский сектор и 14,9 млрд - на компании, преимущественно государственные.
«Санкции сделают экономику Беларуси еще более зависимой от России», - констатирует директор по инвестициям ИК «Локо-Инвест» Дмитрий Полевой.
Впрочем, «это укладывается в целевую модель российских властей, которые будут вынуждены играть роль «кредитора последней инстанции» страны, отрезанной от внешних рынков», отмечает он.
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Структура госдолга Беларуси «остается неблагоприятной», отмечает S&P.
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