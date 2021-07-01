К Зенковичу, которого называют «американским агентом», не пускают консула США

Источник материала: Салiдарнасць

Посол США в Беларуси заявила, что представителям посольства отказано в доступе к Юрию Зенковичу, у которого кроме белорусского есть и американское гражданство. Его обвиняют в попытке организовать «военный переворот».

Джули Фишер в интервью телеканалу Дождь назвала ситуацию «ироничной», ведь белорусские власти утверждают, что арестовали Зенкевича как американского агента. Содержится он, кстати, в так называемой «американке» — СИЗО КГБ.

— Наша обязанность и наша ответственность поддерживать своих граждан, арестованных в Беларуси. Это то, к чему мы относимся очень серьезно. Единственная причина, по которой бы нам пришлось сгущать свое присутствие в какой-либо стране, — поддержка американских граждан, — подчеркнула посол (цитируется по TUT.BY ). — Что иронично, если позволите так сказать, в Беларуси не признают двойного гражданства, поэтому нам отказано в доступе к Зенковичу, хотя власти утверждают, что его арестовали как какого-то американского агента. И это огромная проблема для нас, но мы продолжаем работать по этому вопросу, неоднократно обращались (с запросом о доступе к обвиняемому — Прим. ред.) и будем продолжать это делать.

— Могут ли США и ЕС сделать больше в вопросе освобождения белорусских политзаключенных?

— Думаю, что могут, — считает Джули Фишер. — Но на мой взгляд, важно, чтобы мы как коллективный Запад ни за что не попадались на уловки и попытки вести переговоры об освобождении отдельных людей в обмен на ослабление тех или иных элементов давления. США ясно дали понять: требуем освобождения всех политических заключенных.

В прошлом, когда мы снимали санкции с Беларуси, это случилось только после освобождения всех политических заключенных, а первый шаг к этому — признание со стороны государства, что у них есть политзаключенные.