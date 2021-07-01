Frontex приступил к охране литовско-белорусской границы

Шесть сотрудников Европейской службы пограничной и береговой охраны (Frontex) 2 июля начнут патрулировать границу Литвы с Беларусью вместе с пограничниками, сообщается на сайте литовской Государственной пограничной службы (ГПС).





Представители погранслужбы ЕС из Франции, Венгрии и Германии под руководством литовских пограничников будут охранять участки границы в районе населенных пунктов Капчяместис и Друскининкай.

В ГПС сообщают, что число сотрудников Frontex на литовско-белорусской границе вырастет до 30 к середине июля.

По данным литовской погранслужбы, с начала года со стороны Беларуси в страну пыталось попасть 672 нелегальных мигранта — в восемь раз больше, чем за весь прошлый год. В 2020 году на границе задержали 81 нелегального мигранта, 2019-м — 46, 2018-м — 104, 2017-м — 72.

Большая часть задержанных, 428 человек, граждане Ирака. Также среди задержанных граждане Ирана (51), Сирии (45), Беларуси (44), России (28), Турции (12), Шри-Ланки (10), других стран (54).

Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте заявляла , что «против Литвы ведется гибридная война, а нелегальная миграция — одно из средств».

Ранее сообщалась, что белорусская сторона делает вид, что проблемы не существует .

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