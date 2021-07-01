На пятницу объявлен оранжевый уровень опасности

Синоптики сообщили о неблагоприятных погодных явлениях, которые ожидают Беларусь в последний рабочий день недели.



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По прогнозам синоптиков, 2 июля в большинстве районах страны ожидаются грозы. Ночью по югу республики (днем во многих районах) пройдут ливни. Днем выпадет град.

Местами ожидается шквалистое усиление ветра, порывы которого будут достигать 15-20 м/с.