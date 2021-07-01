|
На пятницу объявлен оранжевый уровень опасности
Источник материала: Навiны
Синоптики сообщили о неблагоприятных погодных явлениях, которые ожидают Беларусь в последний рабочий день недели.
По прогнозам синоптиков, 2 июля в большинстве районах страны ожидаются грозы. Ночью по югу республики (днем во многих районах) пройдут ливни. Днем выпадет град.
Местами ожидается шквалистое усиление ветра, порывы которого будут достигать 15-20 м/с.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Синоптики сообщили о неблагоприятных погодных явлениях, которые ожидают Беларусь в последний рабочий день недели.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)