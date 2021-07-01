В Минске похитители автозапчастей пытались скрыться от правоохранителей и протаранили служебное авто

Источник материала: БелТА

1 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Похитители автозапчастей пытались скрыться от правоохранителей и протаранили служебный автомобиль, сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.

"Сотрудники управления уголовного розыска ГУВД Мингорисполкома задержали граждан, которые на протяжении 4 месяцев похищали катализаторы с различных автомобилей. Ими оказались ранее не судимые жители Гродненской области 27 и 40 лет. Мужчины приезжали в столицу, выбирали подходящий автомобиль и в темное время суток похищали автозапчасти", - рассказали в ГУВД.

В столице на проезде Слободском 30 июня во время очередного хищения граждане были задержаны. При виде правоохранителей подозреваемые попытались скрыться на своем авто и на скорости протаранили служебный автомобиль. Они признались, что это не единственная их преступная поездка в столицу, ранее они уже совершали хищения в других районах Минска.

Правоохранители устанавливают причастность задержанных к другим аналогичным хищениям на территории Минска.

Материалы проверки переданы в Следственный комитет. Возбуждено уголовное дело за кражи.-0-