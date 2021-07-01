Прокуратура города Минска помогла защитить права инвалида

Источник материала: БелТА

1 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура города Минска рассмотрела обращение 68-летнего гражданина, инвалида III группы, в котором он просил проверить обоснованность взыскания с него судом процентов за пользование займом, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры города Минска.

В ходе проверки установлено, что мужчина обратился в микрофинансовую организацию, чтобы получить взаймы деньги на оплату лечения. Полученные Br120 он своевременно не вернул, а финансовая организация трижды обращалась в суд с исками о взыскании процентов за пользование займом. Предъявленные исковые заявления суд удовлетворил и взыскал с мужчины проценты, размер которых превысил полученную сумму займа в 20 раз, составив более Br2,4 тыс.

Как пояснили в прокуратуре, сумма причитающихся микрофинансовой организации процентов, взимаемых по договору микрозайма, не может превышать его двукратной суммы. В свою очередь сумма неустойки (штрафа, пеней) не может превышать половину суммы микрозайма, предоставленного микрофинансовой организацией заемщику.

Поскольку взысканная судом сумма процентов была явно несоразмерна последствиям нарушения обязательств по возврату долга, а условия заключенного между сторонами договора не оценены с точки зрения разумности и справедливости, прокурор города Минска опротестовал состоявшиеся судебные решения в порядке надзора.

Суд надзорной инстанции удовлетворил протесты прокурора и направил дела на новое рассмотрение. После этого с мужчины были взысканы проценты в значительно меньшем размере - чуть более Br80.-0-