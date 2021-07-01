ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Под стражу взяли еще одного члена Координационного совета

01.07.2021 19:19 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Член основного состава Координационного совета Виталий Кривко сегодня был задержан.


Фото Надежды Бужан.

Кривко уже задерживали в августе прошлого года. Его обвиняли в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, пишет НН. Кривко отправили в СИЗО №1, где он провел 2,5 месяца.

Виталий Кривко был одним из координаторов штаба Виктора Бабарико на нынешних выборах. Этот человек не особо светился, но был одним из тех, кто принимал решения.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Член основного состава Координационного совета Виталий Кривко сегодня был задержан.
 
Новости дня
Новости разные
 
Гороскоп на 2 июля: что ждет завтра все знаки Зодиака
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

30.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
01.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by