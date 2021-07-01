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Под стражу взяли еще одного члена Координационного совета
Источник материала: Партизан
Член основного состава Координационного совета Виталий Кривко сегодня был задержан.
Фото Надежды Бужан.
Кривко уже задерживали в августе прошлого года. Его обвиняли в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере,
Виталий Кривко был одним из координаторов штаба Виктора Бабарико на нынешних выборах. Этот человек не особо светился, но был одним из тех, кто принимал решения.
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Член основного состава Координационного совета Виталий Кривко сегодня был задержан.
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