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"Бремино групп": санкции ЕС – попытка передела рынка логистики

01.07.2021 19:19 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Логистический оператор прокомментировал четвертый пакет санкций. Компания считает, что речь идет о проделках недобросовестных конкурентов.



Четвертый пакет санкций Европейского Союза не вызвал удивления, это – попытки передела рынка логистики. Так в ООО "Бремино групп" прокомментировали регламент Совета ЕС от 21 июня нынешнего года, предусматривающий введение санкций Европейского Союза в отношении компании, пишет Sputnik.

 "Публикации определенными Telegram-каналами абсолютно надуманных измышлений о деятельности нашей компании, равно как и желание определенных компаний Польши и прибалтийских стран устроить передел рынка логистики, давали достаточно оснований предвидеть именно такой негативный сценарий развития событий", – говорится в комментарии, размещенном на официальном сайте "Бремино групп".

Компания указывает, что географическое положение Беларуси давало транспортно-логистическим компаниям страны определенные конкурентные преимущества и что конкуренция в этом сегменте рынка очень высока.

"Бремино групп" обращает внимание, что на 100% является частной и привержена духу свободной, но честной конкуренции, а то, что сейчас происходит вокруг компании "имеет столь же отдаленное отношение к добросовестной конкуренции, как и обвинения в наш адрес в финансировании и приближенности к властным структурам".

"Приближенность" к государству логистический оператор объясняет лишь одним обстоятельством: своевременной и полной уплатой налогов.

"Аналогичные обвинения по финансированию белорусской власти Совет ЕС может предъявить и Европейскому инвестиционному банку, и польскому Банку Господарки Крайовой", – указывает "Бремино групп". Поясняется, что за счет кредитов этих банков и и была создана высококонкурентная транспортно-логистическая инфраструктура компании.

Логистический оператор считает, что разумная и грамотная политика, позволяющая создавать новые рабочие места, своевременно выплачивать налоги, приносить прибыль банкам ЕС, стала причиной "желания наших европейских конкурентов по пресечению оттока клиентов столь нетрадиционным способом".

В "Бремино групп" говорят, что будут корректировать свои планы, но по-прежнему будут исполнять свои обязательства перед клиентами и в полной мере нести социальную ответственность перед своими сотрудниками.

Компания уверена, что новые вызовы лишь укрепят ее и позволят найти дополнительные варианты развития транспортно-логистической инфраструктуры.

Компания "Бремино групп"

ООО "Бремино групп" – один из ведущих логистических операторов Беларуси. Выступает в качестве управляющей компании особой экономической зоны "Бремино-Орша". Компания имеет терминалы у пунктов пропуска через границу "Брузги" и "Берестовица" на белорусско-польской границе и ряд других объектов.
Как указано на сайте компании, число постоянных клиентов "Бремино групп" превысило 4000, а количество обслуживаемых транспортных средств в год достигло 37 000.

Совладельцами компании являются Александр Зайцев, Николай Воробей и Алексей Олексин.

Четвертый пакет санкций


Четвертый пакет санкций в отношении Беларуси начал действовать 21 июня после опубликования информации в официальном журнале ЕС.
Ранее Евросоюз трижды публиковал санкционные списки по Беларуси: 2 октября, 6 ноября и 17 декабря 2020 года.

Новый документ предусматривает заморозку активов и запрет на выдачу виз 78 гражданам Беларуси. Под новые ограничения попали бизнесмены, прокуроры, судьи, милиционеры, военные и чиновники.

Санкции затронули компании: МАЗ, БелАЗ, "Белаэронавигация", Bremino Group, Globalcustom, "Новая нефтяная компания", Logex, Sohra.

Ограничительные меры ЕС в отношении Беларуси теперь распространяются в общей сложности на 166 физических и 15 юридических лиц.

Их активы подлежат замораживанию, а гражданам и компаниям ЕС запрещено предоставлять средства тем, кто внесен в список. Для физических лиц действует дополнительный запрет на въезд на территорию ЕС или ее пересечение.
Санкции по Беларуси поддержали США, Великобритания и Канада. В "черном списке" Евросоюза оказались 8 предприятий и 78 граждан республики, США – 16 физических и 5 юридических лиц, Великобритании – 11 человек и 2 организации, Канады – 17 физлиц и 5 организаций.

Повод для новых санкций


Новые санкции стали следствием вынужденной посадки 23 мая самолета Ryanair "Афины – Вильнюс". Летчики приземлились в аэропорту Минска после переданного сообщения о заложенной бомбе, которое позже не подтвердилось.

На борту находился Роман Протасевич – экс-главред Telegram-канала Nexta, признанного в Беларуси экстремистским. С ним была задержана подруга, гражданка России София Сапега.

В начале лета Совет ЕС объявил, что вводит запрет на использование "Белавиа" воздушного пространства стран Евросоюза, а также на допуск белорусских авиаперевозчиков к европейским аэропортам.

Ограничения не распространяются на гуманитарные рейсы, а также на экстренные ситуации, но тогда о полетах должна быть уведомлена Европейская комиссия.

Бессилие Запада


Во время рабочей поездки по Гродненской области президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что введение санкций против Беларуси говорит о бессилии Запада.

Глава государства подчеркнул, что никакого проседания ни на одном предприятии быть не должно. "Мы этим мерзавцам по ту сторону границы должны показать, что их санкции – это их бессилие. И мы это сделаем", – заявил он.

В РФ заявили, что расценивают санкции ЕС по Беларуси как вмешательство во внутренние дела. И в этой связи Москва будет координировать с Минском меры для устойчивого и суверенного развития этой Беларуси.
 
Теги: Минск
 
 
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Логистический оператор прокомментировал четвертый пакет санкций. Компания считает, что речь идет о проделках недобросовестных конкурентов.
 
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