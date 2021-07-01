В августе в Беларуси пересчитают тунеядцев. Как не попасть в этот список и при чём тут жировки













пишет «Варяг». Подтвердить свою занятость нужно документами или их копиями. Чтобы имя не появилось в этом списке, нужно в срок до 21 июля обратиться в комиссию по координации работы по содействию занятости населения,«Варяг». Подтвердить свою занятость нужно документами или их копиями.





Если человек, данные которого присутствуют в «базе тунеядцев», имеет в собственности жильё, то с 1 августа ему нужно будет оплачивать часть ЖКХ-услуг (газ, горячая вода, отопление) по полному тарифу.