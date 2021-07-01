|
В августе в Беларуси пересчитают тунеядцев. Как не попасть в этот список и при чём тут жировки
Источник материала: Партизан
В августе в Беларуси пересмотрят список трудоспособного населения, не занятого в экономике. О том, что делать, чтобы не попасть в список тунеядцев.
Чтобы имя не появилось в этом списке, нужно в срок до 21 июля обратиться в комиссию по координации работы по содействию занятости населения,
Если человек, данные которого присутствуют в «базе тунеядцев», имеет в собственности жильё, то с 1 августа ему нужно будет оплачивать часть ЖКХ-услуг (газ, горячая вода, отопление) по полному тарифу.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В августе в Беларуси пересмотрят список трудоспособного населения, не занятого в экономике. О том, что делать, чтобы не попасть в список тунеядцев.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)