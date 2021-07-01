|
Будславский фест пройдет под открытым небом
01.07.2021 19:23 — Разное | Смартпресс
Источник материала: Смартпресс
Все мероприятия Будславского феста пройдут в полевом алтаре под открытым небом, так как в костел Вознесения Девы Марии, в котором в мае случился пожар, вход до сих пор запрещен,
“Поскольку после пожара будславская базилика находится в аварийном состоянии, в связи с чем вход в здание и приближение к нему запрещен, все молитвы и службы будут происходить на полевом алтаре на открытом воздухе. Здесь же будет находиться чудотворная икона Матери Божьей Будславской для почитания верующими”, говорится в сообщении.
Напомним, Будславский фест из-за ЧП в этом году решено не отменять. Он пройдет 2-3 июля. На сайте РКЦ в Беларуси есть подробная
2 июля, в пятницу мессы отслужат епископ Юрий Кособуцкий и архиепископ Тадеуш Кондрусевич, около полуночи состоится традиционная процессия со свечами.
В 3 июля в полночь председатель Конференции Католических Епископов в Беларуси епископ Витебский Олег Буткевич отслужит мессу в честь восстановления Будславского костела, также в 10 утра в субботу мессу возглавит Апостольский нунций в Беларуси архиепископ Анте Йозич.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Все мероприятия Будславского феста пройдут в полевом алтаре под открытым небом, так как в костел Вознесения Девы Марии, в котором в мае случился пожар, вход до...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)