Будславский фест пройдет под открытым небом

Источник материала: Смартпресс

Все мероприятия Будславского феста пройдут в полевом алтаре под открытым небом, так как в костел Вознесения Девы Марии, в котором в мае случился пожар, вход до сих пор запрещен, сообщает сайт прихода.

“Поскольку после пожара будславская базилика находится в аварийном состоянии, в связи с чем вход в здание и приближение к нему запрещен, все молитвы и службы будут происходить на полевом алтаре на открытом воздухе. Здесь же будет находиться чудотворная икона Матери Божьей Будславской для почитания верующими”, говорится в сообщении.

Напомним, Будславский фест из-за ЧП в этом году решено не отменять. Он пройдет 2-3 июля. На сайте РКЦ в Беларуси есть подробная программа фестиваля.

2 июля, в пятницу мессы отслужат епископ Юрий Кособуцкий и архиепископ Тадеуш Кондрусевич, около полуночи состоится традиционная процессия со свечами.

В 3 июля в полночь председатель Конференции Католических Епископов в Беларуси епископ Витебский Олег Буткевич отслужит мессу в честь восстановления Будславского костела, также в 10 утра в субботу мессу возглавит Апостольский нунций в Беларуси архиепископ Анте Йозич.